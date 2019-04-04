У Конгресі США схвалили повістку для отримання повної доповіді Мюллера



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Спецпрокурор Роберт Мюллер

Демократи в Палаті представників що очікують від мін'юсту повних, нередагованих матеріалів звіту

Юридичний комітет Палати представників США більшістю голосів затвердив рішення про видачу повістки, яка зобов'язує мін'юст надати повний звіт розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори в США.

Як повідомляє «Укрінформ», рішення, ініційоване демократичною більшістю в Палаті представників, підтримали 24 члени комітету, 17 висловилися проти.

Таким чином, законодавці уповноважили голову Юридичного комітету, конгресмена Джеррольда Надлера, виписувати повістки щодо надання міністерством юстиції повного звіту, доказів та інших матеріалів розслідування Мюллера.

При цьому демократи в Палаті представників наголошують, що очікують від мін'юсту повних, нередагованих матеріалів.

В адміністрації ж президента Дональда Трампа наполягають на тому, що певні частини мають бути затушовані з метою збереження таємниці свідків та способів ведення розслідування.

Раніше генпрокурор США пообіцяв до середини квітня оприлюднити доповідь Мюллера.

Також повідомлялося, що публікація звіту Мюллера цілком неможлива за законом, оскільки текст містить конфіденційну інформацію.

Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який майже два роки очолював розслідування щодо втручання РФ у президентські вибори 2016 року, не знайшов доказів змови кампанії Дональда Трампа з росіянами, а також обструкції правосуддю.

Також доповідь Мюллера «не містить рекомендацій для будь-яких додаткових обвинувальних актів».

Трамп відреагував на результати розслідування Мюллера, заявивши про «повне виправдання».

Нагадаємо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.