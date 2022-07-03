  1. Головна
  2. Світ
  3. Соціум
  4. У Копенгагені сталася стрілянина в торговому центрі
рус
    Соціум

    У Копенгагені сталася стрілянина в торговому центрі

    Стрілянина сталася в&nbsp;торговому центрі Field's&nbsp; - У Копенгагені сталася стрілянина в торговому центрі
    Стрілянина сталася в торговому центрі Field's 
    фото з відкритих джерел

    Декілька людей отримали поранення в результаті стрілянини в торговому центрі Field's

    У неділю, 3 липня, в торговому центрі Копенгагена декілька людей отримали вогнепальні поранення. Про це повідомила поліція Данії у Twitter, пише «Європейська правда».

    Офіцерів поліції було відправлено до торгового центру Field's після повідомлень про стрілянину. Вони порадили людям усередині центру залишатися на місці та чекати на допомогу поліції.

    «Ми все ще на місці, пролунали постріли, кілька людей поранено. Працюємо на місці. Люди в будівлі мають залишатися на місці та чекати на поліцію. Всім іншим слід триматися подалі від Field's», - йдеться у повідомленні.

    Пізніше поліція повідомила про арешт одного підозрюваного, але без подробиць.

    Нагадаємо, 25 червня в Осло у барі London pub сталася стрілянина, в результаті якої двоє людей загинули та 14 отримали поранення.

    Теги: Данія поліція стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Копенгагені сталася стрілянина в торговому центрі