В Осло сталася стрілянина у барі. Є загиблі та поранені
Вісім людей перебувають у лікарні, деякі мають важкі поранення
В Осло, у барі London pub сталася стрілянина, в результаті якої двоє людей загинули та 14 отримали поранення. Про це повідомляє NRK.
Журналіст NRK Олав Реннеберг став свідком події. За його словами, «прийшов чоловік із сумкою, узяв пістолет і почав стріляти». Варто зауважити, що за інформацією ЗМІ, London pub – популярний гей-бар міста.
Вісім людей у лікарні, деякі з них важко поранені. Ще шестеро отримали легкі поранення та отримують допомогу в відділенні невідкладної допомоги.
Підозрюваного затримали незабаром біля місця події. Причини такого вчинку наразі не відомі, проте, на думку правоохоронців, за інцидентом може стояти кілька людей.
Нагадаємо, 17 червня повідомлялося, що в американському місті Веставія-Гіллс сталася стрілянина в єпископальній церкві Святого Стефана. У результаті стрілянини дві людини загинули, ще одна - отримала поранення.
Нагадаємо, на початку червня декілька людей постраждали внаслідок стрілянини в лікарні американського міста Талса (штат Оклахома, США).
Перед цим у церкві в США сталася стрілянина: є жертви.