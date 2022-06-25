В Осло сталася стрілянина у барі. Є загиблі та поранені

У гей-барі Осло невідомий застрелив двох людей, ще 14 поранені

Вісім людей перебувають у лікарні, деякі мають важкі поранення

В Осло, у барі London pub сталася стрілянина, в результаті якої двоє людей загинули та 14 отримали поранення. Про це повідомляє NRK.

Журналіст NRK Олав Реннеберг став свідком події. За його словами, «прийшов чоловік із сумкою, узяв пістолет і почав стріляти». Варто зауважити, що за інформацією ЗМІ, London pub – популярний гей-бар міста.

Вісім людей у лікарні, деякі з них важко поранені. Ще шестеро отримали легкі поранення та отримують допомогу в відділенні невідкладної допомоги.

Підозрюваного затримали незабаром біля місця події. Причини такого вчинку наразі не відомі, проте, на думку правоохоронців, за інцидентом може стояти кілька людей.

Нагадаємо, 17 червня повідомлялося, що в американському місті Веставія-Гіллс сталася стрілянина в єпископальній церкві Святого Стефана. У результаті стрілянини дві людини загинули, ще одна - отримала поранення.

Нагадаємо, на початку червня декілька людей постраждали внаслідок стрілянини в лікарні американського міста Талса (штат Оклахома, США).

24 травня стрілянина сталася в початковій школі в окрузі Ювалде, Техас. За даними губернатора регіону Грега Ебботта, вогонь відкрив 18-річний учень середньої школи Сальвадор Рамос, який перед цим вбив свою бабусю. У результаті стрілянини в школі загинули 19 дітей та двоє дорослих . Серед постраждалих в результаті атаки – двоє поліціянтів, які прибули на місце події.

Перед цим у церкві в США сталася стрілянина: є жертви.



