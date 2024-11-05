Світлини з космосу. Американські астронавти проголосували на виборах

Дані бюлетенів із космосу надсилаються на Землю так, як більшість даних передається між космічною станцією та центром управління польотом

Астронавти є частиною понад 1,2 млн людей, які проголосували достроково в окрузі Гарріс

Астронавти Бутч Вілмор, Суні Вільямс і Дон Петтіт достроково проголосували на президентських виборах із Міжнародної космічної станції. Про це повідомляє секретар суду округу Гарріс у штаті Техас, передають американські медіа.

Астронавти NASA опублікували в інстаграмі фото у шкарпетках патріотичного кольору в день виборів. На шкарпетках двох астронавтів написано «Пишаюся тим, що я американець».

Астронавти є частиною понад 1,2 млн людей, які проголосували достроково в окрузі Гарріс.

«Це дуже важливий обов’язок, який ми маємо як громадяни, і я з нетерпінням чекаю можливості голосувати з космосу, що дуже круто», – сказав Вільямс журналістам під час пресконференції 13 вересня з космічної станції.

Голосування астронавтів на орбіті відбувається так: дані бюлетенів із космосу надсилаються на Землю так, як більшість даних передається між космічною станцією та центром управління польотом – через Near Space Network NASA, сузір’я супутників у космосі, які зв’язуються з антенами на Землі.

Карта президентських виборів у США

Нагадаємо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вже проголосував у Флориді. Республіканець прибув на свою виборчу дільницю в Палм-Біч разом з дружиною Меланією Трамп.

Як повідомлялося, республіканський кандидат у президенти США Дональд Трамп звернувся до своїх виборців. Він закликав їх залишатися в чергах на виборчих дільницях незалежно від того, скільки часу на це піде.

Раніше кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу ABC News припустив, що може програти на виборах глави Білого дому. При цьому він вважає, що має істотну перевагу над його конкуренткою віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Також відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу.

За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі. Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.