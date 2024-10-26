Росія масово атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі та поранені: головне за ніч

Росіяни вночі завдали удару по регіонах України БпЛА та ракетами

У Києві під час тривоги загинула дівчинка 2009 року народження, загиблі є також і в Дніпрі. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 26 жовтня, щоб ви були в курсі подій:

У Києві під час атаки російськими БпЛА загинула дівчинка

фото з відкритих джерел

У Соломʼянському районі Києва трапилось влучання ворожих БпЛА у багатоповерхівку. Внаслідок атаки постраждали мирні громадяни. Загинула дівчинка 2009 року народження.

«У будинку в Соломʼянському районі Києва пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи. Пожежу ліквідовано. Загинула дівчинка 2009 року народження. Постраждали 5 людей. Чотирьом надали допомогу на місці, одну людину госпіталізували. На місці для мешканців будинку розгорнули мобільний намет для надання необхідної допомоги», – про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

У Дніпрі після атаки окупантів вже троє зигиблих, поранені діти

фото з відкритих джерел

Росіяни вдарили по житловому кварталі Дніпра. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв про загибель двох жінок, пізніше він зазначив, що загалом у місті трьох людей вбили російські ракети.

За останньою інформацією, рятувальні роботи у Дніпрі продовжуються. Наразі відомо про трьохи загиблих та про 14 постраждалих, 4 з них – діти.

ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру та в Торецьку – звіт ISW

фото з відкритих джерел

Українські війська повернули контроль над позиціями на південний схід від Часового Яру, а також у південній частині Торецька в Донецькій області. Водночас окупанти просунулися на схід від Сіверська та на південний схід від Покровська. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

На лінії Шахтарське-Богоявленка ситуація дуже важка – DeepState

фото з відкритих джерел

В районі Шахтарська напередодні противник атакував населений пункт із використаннім техніки та піхотних груп, намагався прорватись до Великої Новосілки. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

«Щонайменше два наката в районі Шахтарська. Після обіду колона з 8 ОВТ доїхала до села і намагалася прорватися до Великої Новосілки. 1 ББМ була підбита, решта відкотилися. На вечір вже була колона з 15+ ОВТ, яка розділилася у Золотій Ниві. Частина пробувала прорватися до Великої Новосілки, але через підрив першої машини, вирішила відкотитися. Доля іншої частини колони невідома», – йдеться в повідомленні DeepState.

Глава NASA закликав розслідувати інформацію про постійне спілкування Путіна та Маска

фото з відкритих джерел

Адміністратор NASA Білл Нельсон у п’ятницю, 25 жовтня, закликав провести розслідування інформації, оприлюдненої ЗМІ, щодо того, що засновник SpaceX Ілон Маск і президент Росії Володимир Путін підтримують регулярні зв’язки з кінця 2022 року. Про це повідомляє CNN.

Він підкреслив, що ця інформація викликає занепокоєння з приводу національної безпеки, оскільки зв'язки SpaceX з NASA та американськими військовими могли надати Маску доступ до секретної урядової інформації та даних американської розвідки.

Ізраїль атакував столицю Ірану

фото з відкритих джерел

Ізраїль вночі атакував Іран. Щонайменше 5 вибухів пролунало в районі столиці Тегерану. Про це повідомляє видання Axios та офіційний Telegram Армії оборони Ізраїлю.

ЦАХАЛ зазначив, що наніс удари по військовим об'єктам Ірану в Тегерані.