Трамп відвідає запуск ракети Starship свого друга Ілона Маска – CNN

20 листопада, компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX здійснить шостий запуск ракети Starship

20 листопада, в середу, компанія SpaceX, що належить мільярдеру Ілону Маску, здійснить шостий запуск ракети Starship. На цій події, яка відбудеться в Техасі, буде присутній обраний президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє CNN.

За інформацією трьох джерел, до Трампа приєднається також генеральний директор SpaceX, Ілон Маск, що стане ще одним свідченням зростаючого впливу мільярдера в колах новообраного президента.

Завтра SpaceX проведе шостий запуск Starship – найпотужнішої ракети, яка коли-небудь створювалася у світі. Тестовий політ заплановано на період між 17:00 та 17:30 за східним часом.

Випробування включатимуть посадку надважкого прискорювача з його подальшим захопленням важелями на стартовому майданчику. Після цього Starship вийде на орбіту Землі та приблизно через годину здійснить посадку в Індійському океані у денний час.

CNN зазначає, що раніше Трамп із захопленням коментував п’ятий випробувальний політ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україну неможливо змусити «сидіти й слухати». На ці слова мільярдер Ілон Маск відреагував у провокаційній манері.

До слова, повідомлення про те, що мільярдер Ілон Маск проводив численні телефонні розмови з російськими офіційними особами, включаючи президента Володимира Путіна, повинні бути розслідувані Пентагоном і правоохоронними органами з міркувань національної безпеки, заявили два високопоставлені сенатори-демократи в листі, з яким видання Reuters ознайомилося в п'ятницю.

Варто сказати, що американський підприємець Ілон Маск поводить себе як співпрезидент Дональда Трампа, що переміг на виборах. Це викликає неабияке невдоволення в оточенні останнього.