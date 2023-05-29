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У Косово спалахнули сутички між протестувальниками та поліцією (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Косово спалахнули сутички між протестувальниками та поліцією (відео)

Учасники акції  не згодні із результатами виборів до муніципалітетів

У Косово знову спалахнули сутички між протестувальниками та поліцією. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

На півночі країни тривають протести місцевих сербів, які не згодні із результатами виборів до муніципалітетів. Щоб не допустити до адмінбудівель косовських посадовців, вони звели барикади.

Розблокувати адмінбудівлі владі частково визнаного Косово допомогли військові місії НАТО у країні (KFOR). 

Президент Сербії Александар Вучич звинуватив прем’єра Косово Альбіна Курті у «дестабілізації ситуації в регіоні» та «діях в односторонньому порядку».

Тим часом армія Сербії залишається у стані максимальної боєготовності. Частину підрозділів перекинули до кордонів з Косово.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 травня трьох з чотирьох мерів супроводжували до їхніх офісів поліцейські, яких було закидано камінням. Поліція відповіла сльозогінним газом та водометами, щоб розігнати протестувальників.

У неділю, 28 травня офіси мерів все ще охороняли озброєні до зубів поліцейські на броньованих машинах.

У спільній заяві посольств США, Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії, відомих як група Квінт, і офісу ЄС у Приштині застерегли Косово від будь-яких інших заходів для примусового доступу до будівель муніципалітету.

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