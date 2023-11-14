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У Краснодарському краї палає військова частина (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Краснодарському краї палає військова частина (відео)
Осередок загоряння міг бути на лісопильні
фото з соцмереж

Офіційної інформації поки немає

У Курганинську Краснодарського краю горить військова частина. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Деякі Telegram-канали повідомляють, що осередок загоряння міг бути на лісопильні та території військової частини. Одна це тільки припущення.

Офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада потужна пожежа спалахнула на Котовському пороховому заводі в Тамбові у Росії. Місцеві жителі повідомляли про звук вибуху перед тим, як спалахнув вогонь.

До слова, триває 629-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 42 авіаційних удари, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. 

Теги: окупанти росія війна

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