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У Бєлгороді впали два безпілотники: є пошкодження

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Бєлгороді впали два безпілотники: є пошкодження
над Бєлгородським районом нібито здетонували та впали 2 безпілотники
фото: 24 канал

Через падіння обломків були пошкоджені два будинки

У російському місті Бєлгород заявили, що ввечері, 10 травня, над містом нібито здетонували два безпілотники, після чого їх уламки впали на землю. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков.

«Над приватним житловим сектором Білгородського району здетонували та впали 2 безпілотники. Пошкоджено 2 житлові будинки: вибиті вікна, посічені огорожі та один автомобіль. Оперативні служби виїхали на місце», – написав Гладков.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 9 травня, у російському населеному пункті Шебекіно, що в Бєлгородській області, знову було неспокійно. 

До слова, нещодавно Петро Порошенко зустрівся з військовослужбовцями нещодавно створеного армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ і передав у підрозділи вантажівки, пересувні автомайстерні та шини. 

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Теги: Петро Порошенко вантажівки автомобіль Бєлгород

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