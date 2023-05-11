У Бєлгороді впали два безпілотники: є пошкодження

Через падіння обломків були пошкоджені два будинки

У російському місті Бєлгород заявили, що ввечері, 10 травня, над містом нібито здетонували два безпілотники, після чого їх уламки впали на землю. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Над приватним житловим сектором Білгородського району здетонували та впали 2 безпілотники. Пошкоджено 2 житлові будинки: вибиті вікна, посічені огорожі та один автомобіль. Оперативні служби виїхали на місце», – написав Гладков.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 9 травня, у російському населеному пункті Шебекіно, що в Бєлгородській області, знову було неспокійно.

До слова, нещодавно Петро Порошенко зустрівся з військовослужбовцями нещодавно створеного армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ і передав у підрозділи вантажівки, пересувні автомайстерні та шини.