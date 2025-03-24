Росіяни вдарили по Сумах: майже 30 поранених, серед них – діти

Очільник ОВА: Постраждало декілька багатоповерхівок та школа. Діти знаходились в захисній споруді

Вдень 24 березня у Сумах було чути звук вибуху. Згодом зʼясувалося, що росіяни нанесли по місту ракетний удар. Про це повідомляє начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Внаслідок удару у багатоповерхівці зайнялась пожежа. Також пошкоджені вікна у довколишніх будинках. Кільком мешканцям надають допомогу медики.

До слова, пошкоджень зазнала і школа. Діти перебували у захисній споруді. Наразі рятувальники гасять пожежу.

«Робимо обхід в багатоповерхівках щодо надання допомоги постраждалим. Постраждало декілька багатоповерхівок та школа. Діти знаходились в захисній споруді, зараз їх евакуюють, всі живі-здорові», – зазначив Володимир Артюх.

Оновлено 15:57

Наразі відомо про 28 поранених у Сумах, з них – чотири дитини, повідомив виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзар.

Нагадаємо, російські терористи у ніч на 19 березня завдали ударів по Київщині. Через ворожу атаку зруйновані будинки та є поранений. Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі постраждала людина. 60-річний чоловік отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі він госпіталізований.

За попередньою інформацією в трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані дев'ять приватних будинків. Ліквідовано пожежі трьох таунхаусів.

Також російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Сумщини. Росіяни атакували дві лікарні. Близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах Краснопільської лікарні. За попередньою інформацією, люди не постраждали.