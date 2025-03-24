У Ростові уночі палав торговий центр

У Ростові-на-Дону почалася евакуація людей з будинку, на який перекинувся вогонь

Пожежа перекинулася і на сусідній будинок

У російському місті Ростов-на-Дону у ніч на сьогодні, 24 березня, сталася пожежа в ТЦ «Астор». Про це повідомляє «Главком».

Згодом вогонь перекинувся на дах сусіднього житлового будинку, там почалася евакуація людей.

Нагадаємо, раніше, 21 березня, у російському Ростові-на-Дону стався вибух, коли безпілотник врізався в багатоповерхівку.

Також «Главком» повідомляв, що у лютому в Ростові-на-Дону (РФ) теж сталася масштабна пожежа – там горів склад макулатури площею близько 2 тис. м².