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У Ростові уночі палав торговий центр

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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У Ростові уночі палав торговий центр
У Ростові-на-Дону почалася евакуація людей з будинку, на який перекинувся вогонь
фото: Скриншот/відео

Пожежа перекинулася і на сусідній будинок

У російському місті Ростов-на-Дону у ніч на сьогодні, 24 березня, сталася пожежа в ТЦ «Астор». Про це повідомляє «Главком»

Згодом вогонь перекинувся на дах сусіднього житлового будинку, там почалася евакуація людей. 

Нагадаємо, раніше, 21 березня, у російському Ростові-на-Дону стався вибух, коли безпілотник врізався в багатоповерхівку.

Також «Главком» повідомляв, що у лютому в Ростові-на-Дону (РФ) теж сталася масштабна пожежа – там горів склад макулатури площею близько 2 тис. м².

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Теги: пожежа росія будинок

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