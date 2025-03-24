У Ростові уночі палав торговий центр
Пожежа перекинулася і на сусідній будинок
У російському місті Ростов-на-Дону у ніч на сьогодні, 24 березня, сталася пожежа в ТЦ «Астор». Про це повідомляє «Главком».
Згодом вогонь перекинувся на дах сусіднього житлового будинку, там почалася евакуація людей.
Нагадаємо, раніше, 21 березня, у російському Ростові-на-Дону стався вибух, коли безпілотник врізався в багатоповерхівку.
Також «Главком» повідомляв, що у лютому в Ростові-на-Дону (РФ) теж сталася масштабна пожежа – там горів склад макулатури площею близько 2 тис. м².
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