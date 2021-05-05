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    Влада Мексики оголосила триденний траур у зв'язку з катастрофою в метро

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    Влада Мексики оголосила триденний траур у зв'язку з катастрофою в метро - Влада Мексики оголосила триденний траур у зв'язку з катастрофою в метро
    Влада Мексики оголосила триденний траур у зв'язку з катастрофою в метро
    Фото: ЕРА

    Лінія, на якій сталася катастрофа, виведена з експлуатації на невизначений термін

    Триденний національний траур був оголошений в Мексиці в зв'язку з катастрофою в столичному метро, що призвела до численних жертв. Відповідний указ президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора був опублікований в Diario Oficial de la Federacion, офіційному друкованому виданні уряду латиноамериканської держави.

    «Оголошується триденний національний траур через трагедію на 12-й лінії ...метрополітену Мехіко 3 травня», – йдеться в документі.

    Раніше повідомлялось про 24 загиблих та 79 постраждалих. Очікується, що число жертв продовжить зростати.

    Під завалами опинився мінімум один автомобіль, крім того, в салоні поїзд, що деформувався при сходженні з рейок, застрягли люди.

    В Мехіко був оголошений траур. Лінія, на якій сталася катастрофа, виведена з експлуатації на невизначений термін.

    Нагадаємо, в столиці Мексики впав міст метро з поїздом. У поїзді було досить багато людей, оскільки багато хто в цей час поверталися з роботи.

    Спочатку була інформація, що в результаті події загинули 15 осіб і близько 70 отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості.

    Рух метро на лінії припинили.

    12-а лінія метрополітену Мехіко була введена в експлуатацію восени 2012 року. Пошкоджена гілка частково припиняла роботу восени 2017 року після двох потужних землетрусів, а також в 2014 році, коли довелося усувати недоліки при будівництві.

    Теги: катастрофа метро автомобіль Мексика міст
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