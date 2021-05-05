Влада Мексики оголосила триденний траур у зв'язку з катастрофою в метро
Лінія, на якій сталася катастрофа, виведена з експлуатації на невизначений термін
«Оголошується триденний національний траур через трагедію на 12-й лінії ...метрополітену Мехіко 3 травня», – йдеться в документі.
Раніше повідомлялось про 24 загиблих та 79 постраждалих. Очікується, що число жертв продовжить зростати.
Під завалами опинився мінімум один автомобіль, крім того, в салоні поїзд, що деформувався при сходженні з рейок, застрягли люди.
В Мехіко був оголошений траур. Лінія, на якій сталася катастрофа, виведена з експлуатації на невизначений термін.
Нагадаємо, в столиці Мексики впав міст метро з поїздом. У поїзді було досить багато людей, оскільки багато хто в цей час поверталися з роботи.
Спочатку була інформація, що в результаті події загинули 15 осіб і близько 70 отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості.
Рух метро на лінії припинили.
12-а лінія метрополітену Мехіко була введена в експлуатацію восени 2012 року. Пошкоджена гілка частково припиняла роботу восени 2017 року після двох потужних землетрусів, а також в 2014 році, коли довелося усувати недоліки при будівництві.