Бойовики на Донбасі гатили з гранатометів і мінометів: 13 обстрілів за добу



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1 листопада втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було

Противник обстрілював позиції українських підрозділів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння

У понеділок, 1 листопада, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив сім обстрілів:

двічі поблизу Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм, СПГ та великокаліберних кулеметів;

біля Талаківки - зі стрілецької зброї;

неподалік Новогнатівки – зі станкових протитанкових гранатометів;

два рази біля Водяного, що на Приазов'ї – зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Мар'їнки – з СПГ та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив шість обстрілів:

біля Майорська – зі станкових протитанкових гранатометів;

неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів;

двічі поблизу Новолуганського – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Хутора Вільного – з великокаліберних кулеметів;

біля Троїцького – з автоматичних гранатометів.

Вчора, 1 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли.

Як повідомляв «Главком», 1 листопада у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

Нагадаємо, відведення сил і засобів в Золотому почалося 29 жовтня, незважаючи на заяви про обстріл.

У штабі операції Об’єднаних сил заявляли, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».

1 листопада розведення сил у Петрівському відклали через обстріли.

