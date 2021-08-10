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    У Мексиці наркокартель пригрозив убити телеведучу

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    У Мексиці наркокартель пригрозив убити телеведучу

    Представники картелю додали, що не хочуть обмежувати свободу слова, але вимагають, щоб освітлення було рівномірним

    Найбільше злочинне угруповання Мексики «Картель нового покоління Халіско» розповсюдило відео, в якому її представники погрожують убити ведучу телеканалу Milenio Азучену Уресті за неправильне, на їхню думку, висвітлення подій в штаті Мічоакан. Про це повідомляє The Guardian.

    На кадрах відображена людина, що сидить за столом і читає послання в оточенні озброєних людей. Він звернувся до журналістки від імені Рубена Осегери Сервантеса, також відомого як «Ель Менчу», лідера «Картелю нового покоління Халіско». Чи був це сам «Ель Менчу» - невідомо.

    Телеведучу звинуватили в тому, що вона симпатизує так званим групам самооборони Мічоакана, з якими картель воює в даний час. За словами авторів відео, опір організували конкуруючі торговці наркотиків.

    Представники картелю додали, що не хочуть обмежувати свободу слова, але вимагають, щоб освітлення було рівномірним.

    Прессекретар президента Мексики Хесус Рамірес Куевас заявив в Twitter, що уряд країни вживе необхідних заходів для захисту Уресті.

    Теги: уряд Рамірес прессекретар
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    У Мексиці наркокартель пригрозив убити телеведучу