Мадонна вийшла на милицях. Як пройшов марш на підтримку темношкірих у Лондоні (фото, відео)
Ввечері демонстранти перейшли до насильства, почали запускати фаєри і сигнальні ракети в поліцейських
Американська співачка Мадонна підтримала учасників акції протесту на захист прав темношкірих на марші, який 6 квітня пройшов в Лондоні.
Про це повідомляють користувачі соціальної мережі Twitter.
“I have the antibodies, don’t worry about it...” #Madonna at #BlackLivesMatter march in London. pic.twitter.com/929uynzK0y— Madonna Scrapbook (@m_scrapbook) June 6, 2020
На одному з кадрів видно, що Мадонна пересувалася на милицях. Відзначається, що вона відновлюється після травм, отриманих під час її недавнього туру Madame X.
Інші користувачі також опублікували відео зі знаменитістю, яка відвідала мітинг.
No Justice No Peace!! Madonna no protesto #BlackLivesMatter em Londres. #Madonna pic.twitter.com/v2OzewyOOS— JONAS (@28_jonass) June 6, 2020
man said Madonna was at the BLM protest in London today pic.twitter.com/dlb6dKeAep— Sofia K (@Iamsofiak_) June 6, 2020
Мадонна – не єдина знаменитість, яка підтримала протести. До цього на мітингу в Чикаго помітили репера Каньє Уеста.
У поліції зазначили, що в цілому суботні протести в столиці Британії пройшли без пригод. Але коли більшість протестувальників до вечора покинули центр Лондона, настрій натовпу змінився — демонстранти перейшли до насильства, почали запускати фаєри і сигнальні ракети в поліцейських.
Для розгону заворушень в район були направлені додаткові поліцейські сили в захисному спорядженні.
В ході заворушень постраждали 23 поліцейських, в тому числі співробітниця кінної поліції, яка впала з коня.
In #ReinoUnido A London policeman is hit with a TRAFFIC LAMP and FALLS OFF HORSE while hitting protesters #BlackLivesMatter #Anonymous— Anonymous (@YourAnonS0u1) June 6, 2020
karma? Lmao
By :@ChalecosAmarill
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Як повідомлялося, протести, спричинені загибеллю Джорджа Флойда у США, відбулися 6 червня у низці британських міст. Протести відбувались, попри те, що британські чиновники закликали уникати масових зібрань через пандемію коронавірусу.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо взяв участь в марші проти жорстокості поліції, расизму і дискримінації меншин, який проходив в Оттаві 5 червня.
25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло. Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.
Влада у низці американських міст ввела комендантську годину у зв'язку з протестами, викликаними загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда.
30 травня перед Білим домом почалися зіткнення.
За кілька днів поліція заарештувала близько 1700 осіб у 22 американських містах.