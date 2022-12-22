У Росії спалахнула пожежа на єдиному авіаносці «Адмірал Кузнєцов» (фото)

Корабель перебував у доку на ремонті

На кораблі відбулося локальне задимлення

У Мурманську (Росія) на авіаносці «Адмірал Кузнєцов» сталося задимлення. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Відбулося локальне задимлення, яке було вчасно виявлено. Аварійна партія корабля та оперативні служби, що прибули на місце, ліквідували наслідки події», – повідомили в регіональному МНС.

4 фото На весь екран







Корабель перебував у доку на ремонті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До відома, пожежа на російському авіаносці «Адмірал Кузнєцов» спалахує не вперше. Раніше на нафтовому родовищі в Іркутській області розгорілася масштабна пожежа.