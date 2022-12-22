У Росії спалахнула пожежа на єдиному авіаносці «Адмірал Кузнєцов» (фото)
На кораблі відбулося локальне задимлення
У Мурманську (Росія) на авіаносці «Адмірал Кузнєцов» сталося задимлення. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
«Відбулося локальне задимлення, яке було вчасно виявлено. Аварійна партія корабля та оперативні служби, що прибули на місце, ліквідували наслідки події», – повідомили в регіональному МНС.
Корабель перебував у доку на ремонті.
До відома, пожежа на російському авіаносці «Адмірал Кузнєцов» спалахує не вперше. Раніше на нафтовому родовищі в Іркутській області розгорілася масштабна пожежа.
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