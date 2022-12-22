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У Росії спалахнула пожежа на єдиному авіаносці «Адмірал Кузнєцов» (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії спалахнула пожежа на єдиному авіаносці «Адмірал Кузнєцов» (фото)
Корабель перебував у доку на ремонті
фото: соцмережі

На кораблі відбулося локальне задимлення

У Мурманську (Росія) на авіаносці «Адмірал Кузнєцов» сталося задимлення. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

«Відбулося локальне задимлення, яке було вчасно виявлено. Аварійна партія корабля та оперативні служби, що прибули на місце, ліквідували наслідки події», – повідомили в регіональному МНС.

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Корабель перебував у доку на ремонті.

До відома, пожежа на російському авіаносці «Адмірал Кузнєцов» спалахує не вперше. Раніше на нафтовому родовищі в Іркутській області розгорілася масштабна пожежа.

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Теги: пожежа росія корабель Адмірал Кузнєцов

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