У Москві померла народна артистка СРСР та режисер Галина Волчек



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Галина Волчек лише 19 грудня відсвяткувала 86-й день народження

Артистка була доставлена в московську лікарню 23 грудня із запаленням легенів

В Москві у віці 86 років померла народна аристка СРСР, художній керівник театру «Современник» Галина Волчек.

Про це агентству ТАСС повідомила пресслужба театру. «Галина Борисівна померла», - сказали в театрі.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, Волчек померла від набряку головного мозку і набряку легенів. Це попередня версія лікарів. Зазначається, що ще вранці у неї почали відмовляти органи.

86-річна Галина Волчек була доставлена в московську лікарню 23 грудня із запаленням легенів. За даними ЗМІ, актриса перебувала в медикаментозній комі.

Зазначимо, що Галина Волчек лише 19 грудня відсвяткувала 86-й день народження.

Галина Волчек народилася в Москві в 1933 році. У 1971-му вона стала режисером театру «Современник», а потім його художнім керівником. Волчек відома багатьом за ролями у фільмах «Дон Кіхот», «Про Червону Шапочку», «Маяковський сміється», «Бережись автомобіля».

У 2009 році Галина Волчек відвідувала Україну.

Нагадаємо, актор, член Національної спілки кінематографістів України, заслужений артист України Віктор Демерташ помер у ніч з 24 на 25 грудня в лікарні в Феофанії.