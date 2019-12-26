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    У павільйоні ВДНГ створять центр сучасної культури (фото)

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    У павільйоні ВДНГ створять центр сучасної культури (фото)
    Фото: vasilygrogol, Іnstagram

    Автори проєкту хочуть зберегти первинний вигляд павільйону

    Павільйон №13 на території Виставкового центру у Києві перетворять на центр сучасної культури. Проєкт П13 ініціював виконавчий директор Bursa Hotel Kyiv Василь Гроголь, а Balbek Bureau виступлять головними архітекторами нового простору.

    «Ми подумаємо нову логіку всіх просторів, і реконструюємо павільйон, зберігши його первинний вигляд і естетику. Збережемо все, що можливо, а решту відновимо», – повідомив в Instagram Гроголь.

    За словами Слави Балбека, мета втілення П13 – повернути до життя перлину мондернізму та створити майданчик для розвитку мистецтва й творчості.

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    У павільйоні ВДНГ створять центр сучасної культури (фото)
    У павільйоні ВДНГ створять центр сучасної культури (фото)
    У павільйоні ВДНГ створять центр сучасної культури (фото)
    Фото: vasilygrogol, Іnstagram

    Наразі команда готує платформу і презентацію проєкту. Відновлювальними роботами займається Тетяна Хук.

    Кожен охочий може долучитися, зареєструвавшись на сайті.

    Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт 1054-1, який скасовує перелік об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації. Серед них – ВДНГ. Нинішній гендиректор Виставкового центру Євген Мушкін вважає, що керувати ВДНГ має держава, а не один приватний власник.

    Джерело: Хмарочос

    Київ культура виставка реконструкція
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