У павільйоні ВДНГ створять центр сучасної культури (фото)



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Фото: vasilygrogol, Іnstagram

Автори проєкту хочуть зберегти первинний вигляд павільйону

Павільйон №13 на території Виставкового центру у Києві перетворять на центр сучасної культури. Проєкт П13 ініціював виконавчий директор Bursa Hotel Kyiv Василь Гроголь, а Balbek Bureau виступлять головними архітекторами нового простору.

«Ми подумаємо нову логіку всіх просторів, і реконструюємо павільйон, зберігши його первинний вигляд і естетику. Збережемо все, що можливо, а решту відновимо», – повідомив в Instagram Гроголь.

За словами Слави Балбека, мета втілення П13 – повернути до життя перлину мондернізму та створити майданчик для розвитку мистецтва й творчості.

Наразі команда готує платформу і презентацію проєкту. Відновлювальними роботами займається Тетяна Хук.

Кожен охочий може долучитися, зареєструвавшись на сайті.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт 1054-1, який скасовує перелік об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації. Серед них – ВДНГ. Нинішній гендиректор Виставкового центру Євген Мушкін вважає, що керувати ВДНГ має держава, а не один приватний власник.

Джерело: Хмарочос