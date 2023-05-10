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У Москві поліція затримала двох чоловіків за «неправильні» кольори штанів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Москві поліція затримала двох чоловіків за «неправильні» кольори штанів
Московським правоохоронцям не сподобався колір одягу чоловіків
фото ілюстративне

Правоохоронці виписали чоловікам протоколи за дискредитацію збройних сил РФ

У Москві затримали двох чоловіків за «неправильний» одяг. Один одягнув жовто-сині штани, інший – куртку. Про це пише телеграм-канал Baza.

Правоохоронці виписали чоловікам протоколи за дискредитацію ЗС РФ.

Як зазначається, 39-річного Олександра затримали 9 травня на роботі – чоловік працює прибирачем у психоневрологічному інтернаті № 5. Приводом стала куртка, в яку був одягнений Олександр: вона була у жовто-синіх кольорах. «Чоловіка відвезли до відділення та виписали на нього протокол за адміністративною статтею 20.3.3 КоАП (Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних Сил Російської Федерації). Йому загрожує штраф до 50 тис. рублів», – йдеться  повідомленні.

Того ж дня на Великій Дмитрівці затримали 26-річного Віталія з Волгограда. З його курткою було усе гаразд, а ось штани підкачали. Чоловіку виписали протокол за тією самою статтею, йому також загрожує штраф за дискредитацію.

Раніше повідомлялося, що до мешканки російського міста прийшла поліція через жовто-синій паркан. Також у Росії чоловік обматюкав дітей за жовто-блакитний рюкзак.

Теги: правозахисники штраф Україна речі чоловік дискримінація Москва

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