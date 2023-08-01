Атака на Харків та «бавовна» у Москві: головне за ніч

У ніч на 1 серпня російські війська вдарили по Харкову дронами-камікадзе

У Москві та області було зафіксовано серію вибухів, що, як повідомляється, зумовлено діями протиповітряної оборони для знищення невідомих безпілотників. У ніч на 1 серпня російські війська вдарили по Харкову дронами-камікадзе. Безпілотні апарати було запущено з Білгородської області Росії. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 1 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

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На Закарпатті зафіксовано землетрус

У Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,1 за 6 км на захід від міста Свалява.

О 14:25 в Закарпатській області зафіксували землетрус магнітудою 2,1. Епіцентр знаходився на відстані 6 км на захід від міста Свалява. Землетрус віднесено до категорії ледве відчутних. Глибина підземних поштовхів складала 6 км.

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Держдеп США підтвердив початок переговорів з Україною щодо гарантій безпеки

Держдеп США офіційно підтвердив, що на цьому тижні почнуться переговори з Україною стосовно гарантій безпеки. Про це заявив керівник пресслужби Держдепартаменту США Меттью Міллер на брифінгу.

Зустрічі будуть проходити в онлайн-форматі, а головною метою є вирішення деталей оборонних зобов'язань.

Обстріл окупантами Харкова

У ніч на 1 серпня, війська РФ здійснили серію ударів по Харкову та області за допомогою дронів-камікадзе. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

За словами голови Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова, війська РФ завдали ударів по Харкову та області.

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У результаті обстрілу була поранена одна людина.

Зазначається, що у місті зафіксовано щонайменше два влучення: одне – у будівлі ПТУ, друге – у центральній частині міста. У будівлі ПТУ, заздалегідь, не було людей, у центрі Харкова поранено одну людину, її стан перевіряють медики.

«Бавовна» у Москві

У Москві та області було зафіксовано серію вибухів, що, як повідомляється, зумовлено діями протиповітряної оборони для знищення невідомих безпілотників.

Згідно з опублікованими відео, принаймні один дрон влетів до однієї з веж «Москва-Сіті», біля неї видніється дим. Свідки повідомляють про звук вибуху та потрапляння безпілотника до хмарочоса. При цьому поліцейські перекрили рух біля будівлі, а також відзначається накопичення спеціальної техніки на місці події.

Перед атакою безпілотників на «Москву-Сіті» дрони були помічені у кількох містах Підмосков'я. За повідомленнями, один із дронів, який, здається, направлявся до столиці РФ, в районі Кубинки, було знищено досягненням пункту призначення.

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Аеропорт Внуково тимчасово припинив свою роботу у зв'язку з вибухами, які сталися в Москві. Повідомляється, що він закритий на приліт і виліт, літаки перенаправляються в інші аеропорти.

США пригрозили Північній Кореї новими санкціями за постачання зброї до Росії

Сполучені Штати планують вжити нові санкції проти Північної Кореї або будь-якої іншої країни, яка надає військову допомогу Росії. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер на відеобрифінгу.

«Раніше ми запровадили низку санкцій проти Північної Кореї за різні дії», - нагадав представник адміністрації США.

Представник адміністрації підкреслив, що Сполучені Штати неодноразово застосовували санкції проти осіб, компаній та країн по всьому світу, які сприяли поставкам озброєння та технологій Росії для залучення війни проти України. Ці заходи призначені для обмеження можливостей російської агресії та підтримки стабільності в регіоні.

До слова, триває 524-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.