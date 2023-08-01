Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Харків та «бавовна» у Москві: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на Харків та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Наслідки російської атаки на Харків
фото: Telegram

У ніч на 1 серпня російські війська вдарили по Харкову дронами-камікадзе

У Москві та області було зафіксовано серію вибухів, що, як повідомляється, зумовлено діями протиповітряної оборони для знищення невідомих безпілотників. У ніч на 1 серпня російські війська вдарили по Харкову дронами-камікадзе. Безпілотні апарати було запущено з Білгородської області Росії. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 1 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

На Закарпатті зафіксовано землетрус

У Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,1 за 6 км на захід від міста Свалява. 

О 14:25 в Закарпатській області зафіксували землетрус магнітудою 2,1. Епіцентр знаходився на відстані 6 км на захід від міста Свалява. Землетрус віднесено до категорії ледве відчутних. Глибина підземних поштовхів складала 6 км.

Держдеп США підтвердив початок переговорів з Україною щодо гарантій безпеки

Держдеп США офіційно підтвердив, що на цьому тижні почнуться переговори з Україною стосовно гарантій безпеки. Про це заявив керівник пресслужби Держдепартаменту США Меттью Міллер на брифінгу.

Зустрічі будуть проходити в онлайн-форматі, а головною метою є вирішення деталей оборонних зобов'язань.

Обстріл окупантами Харкова

У ніч на 1 серпня, війська РФ здійснили серію ударів по Харкову та області за допомогою дронів-камікадзе. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

За словами голови Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова, війська РФ завдали ударів по Харкову та області.

У результаті обстрілу була поранена одна людина

Зазначається, що у місті зафіксовано щонайменше два влучення: одне – у будівлі ПТУ, друге – у центральній частині міста. У будівлі ПТУ, заздалегідь, не було людей, у центрі Харкова поранено одну людину, її стан перевіряють медики.

«Бавовна» у Москві 

У Москві та області було зафіксовано серію вибухів, що, як повідомляється, зумовлено діями протиповітряної оборони для знищення невідомих безпілотників. 

Згідно з опублікованими відео, принаймні один дрон влетів до однієї з веж «Москва-Сіті», біля неї видніється дим.  Свідки повідомляють про звук вибуху та потрапляння безпілотника до хмарочоса. При цьому поліцейські перекрили рух біля будівлі, а також відзначається накопичення спеціальної техніки на місці події.

Перед атакою безпілотників на «Москву-Сіті» дрони були помічені у кількох містах Підмосков'я. За повідомленнями, один із дронів, який, здається, направлявся до столиці РФ, в районі Кубинки, було знищено досягненням пункту призначення.

Аеропорт Внуково тимчасово припинив свою роботу у зв'язку з вибухами, які сталися в Москві. Повідомляється, що він закритий на приліт і виліт, літаки перенаправляються в інші аеропорти.

США пригрозили Північній Кореї новими санкціями за постачання зброї до Росії

Сполучені Штати планують вжити нові санкції проти Північної Кореї або будь-якої іншої країни, яка надає військову допомогу Росії. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер на відеобрифінгу.

«Раніше ми запровадили низку санкцій проти Північної Кореї за різні дії», - нагадав представник адміністрації США.

Представник адміністрації підкреслив, що Сполучені Штати неодноразово застосовували санкції проти осіб, компаній та країн по всьому світу, які сприяли поставкам озброєння та технологій Росії для залучення війни проти України. Ці заходи призначені для обмеження можливостей російської агресії та підтримки стабільності в регіоні.

До слова, триває 524-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. 

Читайте також: Контрнаступ: ISW повідомив, що ЗСУ досягли успіхів на півдні
Теги: Харків землетрус Ігор Терехов Москва контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія може отримати доступ до SWIFT
ЄС може піти на безпрецедентний крок, аби врятувати «зернову угоду»
3 липня, 17:50
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
Інтерв'ю з Залужним: журналісти дізналися про деталі, які залишилися за кадром
8 липня, 03:53
Потреба у жіночих купе виникла, бо жінки неодноразово ставали жертвами фізичного та сексуального насильства в потягах
В Україні почали курсувати потяги з жіночими купе: чи є попит на квитки
1 липня, 17:58
Росіяни дивилися по телебаченню відео про український контрнаступ
У Єкатеринбурзі хакери зламали російський канал та показали контрнаступ ЗСУ (відео)
12 липня, 19:21
Слідчі фіксують наслідки ракетного удару по Харкову
РФ завдала ракетного удару по Харкову: є жертва
16 липня, 22:15
Міністр оборони Резніков нагадав, що війна в Україні – це не комп’ютерна гра
Резніков про контрнаступ: Відстаємо від графіка
24 липня, 21:57
Сили оборони мають частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах
Контрнаступ: Генштаб повідомив про успіхи на Бахмутському напрямку
19 липня, 10:04
Партизани показали «зуби дракона» біля Євпаторії
Партизани виявили нову лінію оборони окупантів у Криму та її слабкі місця (фото)
22 липня, 06:55
Ердоган хоче зустрітись із Путіним на території Туреччини
Кремль підтвердив, що Путін полетить на зустріч до Ердогана
26 липня, 07:29

Події в Україні

Атака на Харків та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Атака на Харків та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Загарбники шукають дітей, які на окупованих територіях не відвідують російські школи
Загарбники шукають дітей, які на окупованих територіях не відвідують російські школи
Представник Британії в ООН розкрив втрати Росії у війні проти України
Представник Британії в ООН розкрив втрати Росії у війні проти України
Обстріл Харкова: обласна прокуратура показала наслідки
Обстріл Харкова: обласна прокуратура показала наслідки
Контрнаступ: ISW повідомив, що ЗСУ досягли успіхів на півдні
Контрнаступ: ISW повідомив, що ЗСУ досягли успіхів на півдні
Російські війська вдарили по Харкову: є поранений
Російські війська вдарили по Харкову: є поранений

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Росія планує «великий наступ» цього літа: ЗСУ назвали напрямок
56K
Пригожин зробив заяву про вербування нових найманців до «Вагнера»
51K
Зерновий коридор. Кремль сам себе загнав у пастку
35K
Українець ховав на подвір'ї трофейний російський танк Т-80 (фото)
30K
Міносвіти вимагає вчителів повернути 6500 грн, виплачені за програмою «єПідтримка»
22K
Стало відомо, чи братимуть звільнені з полону командири «Азова» участь у бойових діях

Новини

ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Сьогодні, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Сьогодні, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту