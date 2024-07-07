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Горіло добу: дрони СБУ успішно атакували нафтобазу в Краснодарському краї

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Горіло добу: дрони СБУ успішно атакували нафтобазу в Краснодарському краї
За «бавовною» в Краснодарському краї стоять дрони Служби безпеки України
фото з відкритих джерел

Масштабна пожежа на двох резервуарах з нафтопродуктами почалася після двох вибухів

Росіяни весь день 6 липня не могли загасити масштабну пожежу, яка виникла в результаті нічної атаки дронів на нафтобазу «Лукойл-Югнєфтєпродукт» біля станиці Павлівська Краснодарського краю. За інформацією джерел «Главкома», за цією «бавовною» стоять дрони Служби безпеки України.

Масштабна пожежа на двох резервуарах з нафтопродуктами почалася після двох вибухів.

Також дрони СБУ організували серію вибухів на території нафтобази «Роснефть-Кубаньнєфтєпродукт» в станиці Ленінградська. За даними супутникових знімків, пошкоджено не менше трьох резервуарів з паливом.

«СБУ й надалі запроваджуватиме дронові економічні санкції проти об‘єктів, які забезпечують пальним російські війська в Україні. Правила прості: працюєте на ВПК – чекайте на вибухову «бавовну», –  зазначило джерело.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня в Росії безпілотники атакували об'єкти в Краснодарському краї. Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю РФ. Зазначається, що у Краснодарському краї РФ три райони зазнали атак безпілотниками: Єйський, Ленінградський і Павловський.

Також у ніч на 5 липня безпілотники атакували Приморсько-Ахтарськ. Про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

За словами губернатора, російська ППО збила кілька безпілотників. Унаслідок падіння уламків, є пошкодження цивільних об'єктів на території міста. Також було чутно кілька гучних вибухів в районі місцевої електропідстанції. Жителі скаржаться, що у них зникло світло та водопостачання.

Окрім цього, вибухи у ніч на 5 липня лунали в Ростові-на-Дону. За даними оперативних чергових служб, внаслідок повітряної атаки та падіння уламків БпЛА зафіксовано ландшафтні пожежі на лівому березі Дону в Ростові та в Азовському районі. Ростовські медіа цей наліт БпЛА називають «масованим» та «найсильнішим нападом за всю історію».

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Теги: пожежа санкції правила розвідка завод водопостачання відео

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