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Довіра до РФ та Путіна в країнах, які Москва називає «дружніми», знизилася до низьких позначок

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Довіра до РФ та Путіна в країнах, які Москва називає «дружніми», знизилася до низьких позначок
У країнах світу Путіну стали довіряти менше
фото з відкритих джерел

Путіну вже перестали довіряти декілька закордонних країн

Останнє опитування  виявило значне зниження рівня схвалення дій Росії та її президента Володимира Путіна серед жителів країн, які традиційно розглядаються Москвою як«дружні» партнери. Зокрема, у Туреччині, Чилі та Філіппінах відзначено найбільше падіння цього показника. Про це інформує Pew Research Center.

Упродовж останнього року в Індії лише 39% опитаних висловили позитивне ставлення до дій Володимира Путіна у міжнародних справах.Це значно менше, ніж у попередні роки, що вказує на збільшення критичного ставлення до зовнішньополітичних кроків Росії.

Результати опитування
Результати опитування
pewresearch.org

У Туреччині, де ще у 2019 році спостерігалося високий рівень підтримки Путіна, схвалення відчутно знизилося до рівнів, зафіксованих понад десять років тому. Чилі та Бразилія також відзначили невелике «просідання» у підтримці російського лідера. З іншого боку, в опитаних країнах Африки, таких як Гана, Кенія та Нігерія, зафіксовано зростання інтересу до Росії. Показники рівня схвалення значно збільшилися, що може свідчити про зміну відносин у цьому регіоні.

Аналіз інфографіки Pew Research Center показує, що риторика Москви про необхідність будувати «багатополярний»  світ не знайшла широкого відгуку серед жителів країн Глобального Півдня. Більшість опитаних відзначили невпевненість або негативне ставлення до таких ініціатив.

Pew Research Center, як відомо, є впливовим незалежним американським аналітичним центром, спеціалізованим на дослідженні соціальних питань, громадської думки та демографічних тенденцій. Центр базується у Вашингтоні та здійснює масштабні опитування як у США, так і в різних країнах світу, що надає йому авторитетність у глобальних дослідженнях.

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Теги: Бразилія Кенія Нігерія Москва

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