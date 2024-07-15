У столиці спалахнула пожежа у бізнес-центрі на Печерську: є постраждалі (фото)
Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці
Сьогодні надвечір, 15 липня, у Печерському районі Києві сталась пожежа в бізнес-центрі. Внаслідок інциденту постраждало двоє людей. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.
Як зазначається, о 17:57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про загоряння в одному з бізнес-центрів, на Кловському узвозі. Виявилось, що сталося загоряння в електрощитовій на четвертому поверсі, 17-поверхового бізнес-центру.
У ДСНС додають, що на місці інциденту спостерігалось сильне задимлення на поверхах.
«Пожежу ліквідовано о 19:35 за допомогою порошкових вогнегасників. В ході ліквідації загоряння, на поверхах було виявлено двох потерпілих. Від госпіталізації вони відмовились», – резюмували в ДСНС.
Надзвичайники додають, що причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Раніше повідомлялося, що у Києві на Оболоні палало складське приміщення.
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