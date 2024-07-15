Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці спалахнула пожежа у бізнес-центрі на Печерську: є постраждалі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У столиці спалахнула пожежа у бізнес-центрі на Печерську: є постраждалі (фото)
На місці інциденту спостерігалось сильне задимлення на поверхах
фото: пресслужба ДСНС

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці

Сьогодні надвечір, 15 липня, у Печерському районі Києві сталась пожежа в бізнес-центрі. Внаслідок інциденту постраждало двоє людей. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.

У столиці спалахнула пожежа у бізнес-центрі на Печерську: є постраждалі (фото) фото 1

Як зазначається, о 17:57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про загоряння в одному з бізнес-центрів, на Кловському узвозі. Виявилось, що сталося загоряння в електрощитовій на четвертому поверсі, 17-поверхового бізнес-центру.

У ДСНС додають, що на місці інциденту спостерігалось сильне задимлення на поверхах.

4 фото
На весь екран

«Пожежу ліквідовано о 19:35 за допомогою порошкових вогнегасників. В ході ліквідації загоряння, на поверхах було виявлено двох потерпілих. Від госпіталізації вони відмовились», – резюмували в ДСНС. 

Надзвичайники додають, що причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що у Києві на Оболоні палало складське приміщення.

Теги: пожежа ДСНС Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Руанський з 1876 до 1880 року був найвищою будівлею світу
У Франції загорівся шпиль Руанського собору (відео)
11 липня, 14:59
За словами угорського прем'єра, жорстокість російсько-української війни «вийшла на новий рівень»
Без звинувачень Росії: Орбан прокоментував ракетний удар по «Охматдиту»
9 липня, 17:53
За «бавовною» в Краснодарському краї стоять дрони Служби безпеки України
Горіло добу: дрони СБУ успішно атакували нафтобазу в Краснодарському краї
7 липня, 16:59
Для оперативного обстеження та відновлення пошкоджених об'єктів культурної спадщини міська влада створила спеціальну комісію
У Києві створено комісію з обстеження пошкоджених об'єктів культурної спадщини
5 липня, 18:09
Як повідомлялося, у київському метрополітені працює 41% жінок і 59% чоловіків
Набір машиністок поїздів столичної підземки обернувся сексистським скандалом
5 липня, 09:28
На місці працювало 14 одиниць техніки та 55 рятувальників
Рятувальники ліквідували пожежу у Подільському районі Києва (фото)
4 липня, 18:50
У столичному ЖК «Республіка» загорівся утеплювач
В одному з житлових комплексів Києва спалахнула пожежа
2 липня, 23:22
Дирекція ТЕЦ повідомила, що станція працює в штатному режимі, ніяких аварійних ситуацій не було
У Сумах зафіксовано опади невизначеного характеру: коментар місцевої влади
28 червня, 01:31
У Святошинському районі столиці з’явився найбільший мурал в Україні, які присвячений українському генералу Валерію Залужному
Після скандалу із Залужним на стіні психдиспансеру Київ береться наводити лад з муралами
24 червня, 17:15

Новини

У столиці спалахнула пожежа у бізнес-центрі на Печерську: є постраждалі (фото)
У столиці спалахнула пожежа у бізнес-центрі на Печерську: є постраждалі (фото)
У Києві відкрився 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль
У Києві відкрився 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль
Київ та область лідирують у продажах нових авто в Україні
Київ та область лідирують у продажах нових авто в Україні
Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися три автівки, є постраждалі
Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися три автівки, є постраждалі
«Межигір'я» тимчасово закрите для відвідувачів: причина
«Межигір'я» тимчасово закрите для відвідувачів: причина
В окупованому Криму помер брат Мустафи Джемілєва
В окупованому Криму помер брат Мустафи Джемілєва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
У Туреччини неочікувано з'явився конкурент, який переманює туристів
20K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
14K
Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка
7646
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7193
Військовозобов'язаним не потрібно проходити ВЛК при оновленні даних – Міноборони

Новини

Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
Сьогодні, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
Вчора, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
Вчора, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
13 липня, 15:39

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua