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    Екссоратника Джуліані Льва Парнаса визнали винним у незаконному фінансуванні виборів у США

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    Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані і Лев Парнас (праворуч) в готелі Trump International в Вашингтоні, вересень 2019 року - Екссоратника Джуліані Льва Парнаса визнали винним у незаконному фінансуванні виборів у США
    Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані і Лев Парнас (праворуч) в готелі Trump International в Вашингтоні, вересень 2019 року
    фото: Reuters/ Aram Roston

    Лев Парнас був визнаний винним у порушенні федеральних законів США, що забороняють іноземцям брати участь у виборчих кампаніях

    Федеральне журі визнало винним екссоратника Рудольфа Джуліані Льва Парнаса у незаконному фінансуванні виборів у США. Він працював з експрезидентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Голос Америки.

    За даними слідства, Парнас, американський бізнесмен українського походження, а також його колишній соратник Ігор Фруман, отримали гроші від російського бізнесмена Андрія Муравйова та направили їх на фінансування виборчих кампаній в США.

    За даними прокуратури, Парнас приховав, що, він передавав пожертви в Республіканський комітет політичних дій (PAC), що збирав кошти, в тому числі і на президентську кампанію тоді ще кандидата в президенти — Дональда Трампа.

    Лев Парнас був визнаний винним у порушенні федеральних законів США, що забороняють іноземцям брати участь у виборчих кампаніях, а також забороняють робити партійні пожертвування від імені інших осіб.

    Парнас допомагав Джуліані шукати відомості, які могли б сприяти початку розслідування проти Джо Байдена щодо його діяльності в Україні.

    Раніше повідомлялося, що Палата представників США оприлюднила документи від Парнаса, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович. Вони також доводять існування контактів між Парнасом та помічником конгресмена-республіканця з Палати представників Девіна Нуньєса.

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    Теги: США гроші документи фінансування розслідування Рудольф Джуліані
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    Екссоратника Джуліані Льва Парнаса визнали винним у незаконному фінансуванні виборів у США