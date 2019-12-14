Кліматичний саміт в Мадриді завершується скандалом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Головні світові економіки не змогли узгодити зобов'язання щодо запобігання кліматичної кризи

Кліматичний саміт повинен був завершитися в п'ятницю, проте затягнувся через суперечки щодо реалізації Паризької угоди, яка досі не змогла зупинити зростання викидів вуглецю

Кліматичний саміт ООН в столиці Іспанії Мадриді завершується скандалом, оскільки найбільші світові економіки не беруть на себе зобов'язання, закріплені в Паризькій угоді.

Про це повідомляє Reuters.

Після двотижневого саміту багато делегатів заявили про те, що головуюча на переговорах Чилі підготувала підсумковий текст, який ризикує звернути Паризьку хартію 2015 року проти рішення проблем глобального потепління.

Кліматичний саміт повинен був завершитися в п'ятницю, проте затягнувся через суперечки щодо реалізації Паризької угоди, яка досі не змогла зупинити зростання викидів вуглецю. Також учасники переговорів висловили обурення небажанням великих забруднювачів продемонструвати готовність до скорочення викидів.

Також повідомляється, що якщо великі економіки, такі як Китай, Індія, Японія, Бразилія, Австралія та інші, не зможуть домовитися, то практично зникнуть надії на запобігання катастрофічного підвищення температури.

Учасники саміту заявили, що підготовлений Чилі проект підсумкової заяви, був одним з найгірших, які вони бачили на переговорах з клімату.

«Підхід Чилі до цього тексту показує, що вони слухають забруднювачів, а не людей», - зазначила виконавчий директор Greenpeace International Дженніфер Морган.

Нагадаємо, раніше у Мадриді відбувся багатотисячний «Марш за клімат».

До слова, лідери країн ЄС, які зустрілися у четвер у Брюсселі для проведення Європейського саміту, підтримали запропонований Єврокомісією амбітний план перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року.