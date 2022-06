У Нідерландах завершився судовий процес щодо збитого над Донбасом MH17

У Нідерландах завершилося останнє судове засідання щодо загибелі пасажирів рейсу «Малайзійських авіаліній», збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року. Про це повідомляє Об’єднана міжнародна групи з кримінального розслідування щодо MH17 у Twitter.

«Сьогодні був останній день суду щодо MH17. Оголошення вироку очікується у листопаді або грудні 2022 року», – зазначають у повідомленні.

На засіданнях 9 та 10 червня у суді виступав захист одного з чотирьох обвинувачених – росіянина Олега Пулатова, намагаючись опонувати аргументам сторони звинувачення.

Today was the last day of the mh17 trial. The verdict is due in November or December 2022. The point of view of the prosecutors is read and seen here: https://t.co/HBs875P6tg (English and Dutch) #MH17criminalfiles #mh17 pic.twitter.com/I4fHWZYqct