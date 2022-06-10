У Нідерландах завершився судовий процес щодо збитого над Донбасом MH17

Сьогодні був останній день суду щодо загибелі пасажирів рейсу «Малайзійських авіаліній», збитого у небі над Донбасом

Оголошення вироку очікується у листопаді або грудні

У Нідерландах завершилося останнє судове засідання щодо загибелі пасажирів рейсу «Малайзійських авіаліній», збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року. Про це повідомляє Об’єднана міжнародна групи з кримінального розслідування щодо MH17 у Twitter.

«Сьогодні був останній день суду щодо MH17. Оголошення вироку очікується у листопаді або грудні 2022 року», – зазначають у повідомленні.

На засіданнях 9 та 10 червня у суді виступав захист одного з чотирьох обвинувачених – росіянина Олега Пулатова, намагаючись опонувати аргументам сторони звинувачення.

Today was the last day of the mh17 trial. The verdict is due in November or December 2022. The point of view of the prosecutors is read and seen here: https://t.co/HBs875P6tg (English and Dutch) #MH17criminalfiles #mh17 pic.twitter.com/I4fHWZYqct — JIT MH17 (@JITMH17) June 10, 2022





Нагадаємо, окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17.

Як відомо, у справі рейсу MH17 прокуратура Нідерландів просить довічні терміни для вбивць.

Також прокуратура Нідерландів назвала чотирьох обвинувачених у справі про збиття пасажирського авіалайнера у небі над українським Донбасом.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК «Бук». Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР».



