У Німеччині жінку звинувачено у крадіжці дощової води

Жінка має нести кримінальну відповідальність за крадіжку води у сусідки

У німецькому місті Шпайхінген 51-річній місцевій мешканці висунуто обвинувачення у крадіжці 40 літрів дощової води у її 38-річної сусідки. За повідомленням газети Die Welt, інцидент стався близько 4 години ранку, коли жінка здійснила дві «ходки» до дощової бочки, розташованої на сусідській ділянці, пише «Главком».

Згідно з офіційним пресрелізом поліції, підозрювана двічі перетнула вулицю з двома лійками, наповнила їх дощовою водою і навіть сховалася за сміттєвим контейнером, коли повз проїжджала машина.

Загальна вартість вкраденої води, за підрахунками поліції, становить усього 15 євроцентів.

Як пояснили правоохоронці, попри низьку вартість, цей випадок підпадає під статтю про крадіжку. За німецьким законодавством, вода, що потрапила у бочку, стає власністю її власника, і її незаконне використання вважається злочином.

Нагадаємо, у розпал національної посухи у Великій Британії, що спричинила нестачу води в країні, уряд звернувся до громадян із несподіваною порадою. Щоб допомогти подолати кризу, населенню запропонували видаляти старі електронні листи та фотографії.

До слова, із 6 серпня власники будинків у деяких регіонах Франції зобов'язані офіційно декларувати наявність у них великих запасів дощової води. Рішення вжито на тлі суворих заходів щодо захисту ресурсів.

