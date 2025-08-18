Головна Світ Соціум
У Латвії стартували масштабні навчання з цивільної оборони

Наталія Порощук
Наталія Порощук
У Латвії стартували масштабні навчання з цивільної оборони
Метою навчань є перевірка готовності установ та їхня взаємодія в умовах надзвичайних ситуацій
фото: Leta

У понеділок навчання пройдуть поблизу Валмієри, де будуть відпрацьовуватися дії при аварії транспортного засобу, що перевозив небезпечний біологічний зразок

Сьогодні, 18 серпня, в Латвії розпочалися найбільші навчання з цивільної оборони Radex 2025, в рамках яких відпрацьовуватимуться сценарії п'яти загроз, пов'язаних з ліквідацією витоків хімічних, біологічних, радіоактивних речовин і нафтопродуктів, а також усуненням наслідків вибуху. Про це інформує «Главком» з посиланням на Delfi.

Мета навчань, які триватимуть до 22 серпня, перевірити готовність установ та їх взаємодію в умовах надзвичайних ситуацій, удосконалити управління катастрофами, відпрацювати практичні дії на випадок масштабних загроз.

Навчання організовує Державна пожежно-рятувальна служба (VUGD) у співпраці з державними та муніципальними установами, оперативними службами, Національними збройними силами, неурядовими організаціями та добровольцями.

У понеділок навчання пройдуть поблизу Валмієри, де будуть відпрацьовуватися дії при аварії транспортного засобу, що перевозив небезпечний біологічний зразок, в результаті чого в навколишнє середовище потрапила бактерія сибірської виразки.

19 серпня в ході навчань у Ризі, Відземе та Латгалії будуть відпрацьовуватися дії оперативних служб та установ в умовах, коли надійшла інформація про аварію на Ленінградській атомній електростанції, а 20 серпня – при аварії товарного поїзда на залізничному мосту в Єлгаві, в результаті чого стався витік хімічних речовин в Ліелупі, що загрожує здоров'ю людей і навколишньому середовищу.

22 серпня сценарій навчань передбачає, що поблизу молу на Мангальсале сталася аварія танкера, в результаті чого на прибережну смугу протяжністю понад 2 км викинуло нафту. Також в ході навчань запланований окремий епізод з імітацією вибуху, який вразив велику територію. Інформація про цю частину навчань не розголошується з міркувань безпеки.

Оперативні служби виїжджатимуть на місця проведення практичних навчань як на реальні виклики, тому VUGD закликає населення з розумінням поставитися до посиленого руху оперативного транспорту і можливих тимчасових обмежень руху в місцях проведення епізодів навчань. Також VUGD підкреслює, що підстав для занепокоєння немає, оскільки під час навчань не виникне загрози для здоров'я людей і для навколишнього середовища.

До слова, уряд Латвії на позачерговому засіданні ухвалив рішення оголосити надзвичайний стан у сільському господарстві по всій території країни до 4 листопада 2025 року.

Теги: Латвія навчання

