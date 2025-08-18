ФСБ заявила, що нібито запобігла спробі підірвати Кримський міст

Вибуховий пристрій доставили до Росії транзитом через ряд країн

ФСБ РФ повідомила, що начебто зірвала спробу організувати потужний вибух на Кримському мосту за допомогою замінованого автомобіля нібито зі смертником. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пропагандистські російські видання.

Зазначається, що це нібито організували спецслужби України. Вибуховий пристрій доставили до Росії з України транзитом через ряд країн, безпосередньо в РФ його ввезли з Грузії. Затримано всіх причетних до ввезення бомби.

«У 2025 році це вже друга спроба спецслужб України використати автомобілі, заряджені великою кількістю вибухівки, для диверсій на Кримському мосту. 02.04.2025 року на білорусько-польській ділянці державного кордону Союзної держави (брестська митниця) білоруськими силовиками затримано мікроавтобус з понад півтонною синтетичної вибухівки, який також призначався для подібної терористичної атаки», – йдеться в повідомленні.

ФСБ додала, що нібито «в ході подальшого розслідування затримано співучасників злочину, що готувався, включаючи водія, який також не був обізнаний про свою місію і повинен був стати «смертником» під час руху на зазначеному автомобілі по Кримському мосту на територію півострова».

Нагадаємо, удари по Кримському мосту, який зараз є аварійною конструкцією, стали візитівкою Служби безпеки України та порушили логістику окупантів. Про це розповів голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

Як повідомлялося, втретє СБУ вдарила по Кримському мосту у червні 2025 року. Підводні підпірки опор було сильно пошкоджено на рівні дна. Голова СБУ Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.