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    У світі

    У Німеччині автобус з дітьми врізався у дерево: 30 постраждалих

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    <p>ДТП сталася поблизу міста Падерборн</p> - У Німеччині автобус з дітьми врізався у дерево: 30 постраждалих

    ДТП сталася поблизу міста Падерборн

    Фото: presseportal.de

    Автобус, у якому знаходилося 35 пасажирів у віці від 10 до 60 років, з'їхав з дороги і врізався в дерево

    У Німеччині поблизу міста Падерборн автобус з 35 пасажирами в салоні потрапив у ДТП. Більшість з них – школярі.

    Про це повідомляє Presseportal.

    Інцидент стався у вівторок, 2 квітня, Автобус, у якому знаходилося 35 пасажирів у віці від 10 до 60 років, з'їхав з дороги і врізався в дерево.

    У результаті аварії травми різного ступеня тяжкості отримали 30 осіб. Двох тяжкопоранених пасажирів за допомогою вертольота доправили в лікарню.

    Водій транспортного засобу залишився неушкодженим. Правоохоронці взяли в нього зразки крові для аналізу на вживання наркотиків. Обставини аварії встановлюються.

    Нагадаємо, нещодавно у столиці Перу - місті Лімі – сталося загорання міжміського пасажирського автобуса, в результаті чого загинуло щонайменше 20 осіб, понад 10 отримали опіки і травми.

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