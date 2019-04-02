У Німеччині автобус з дітьми врізався у дерево: 30 постраждалих



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ДТП сталася поблизу міста Падерборн Фото: presseportal.de

Автобус, у якому знаходилося 35 пасажирів у віці від 10 до 60 років, з'їхав з дороги і врізався в дерево

У Німеччині поблизу міста Падерборн автобус з 35 пасажирами в салоні потрапив у ДТП. Більшість з них – школярі.

Про це повідомляє Presseportal.

Інцидент стався у вівторок, 2 квітня, Автобус, у якому знаходилося 35 пасажирів у віці від 10 до 60 років, з'їхав з дороги і врізався в дерево.

У результаті аварії травми різного ступеня тяжкості отримали 30 осіб. Двох тяжкопоранених пасажирів за допомогою вертольота доправили в лікарню.

Водій транспортного засобу залишився неушкодженим. Правоохоронці взяли в нього зразки крові для аналізу на вживання наркотиків. Обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно у столиці Перу - місті Лімі – сталося загорання міжміського пасажирського автобуса, в результаті чого загинуло щонайменше 20 осіб, понад 10 отримали опіки і травми.