У Німеччині противників карантину розігнали водометом

Під час демонстрації учасники акції нападали на правоохоронців

Поліція ФРН застосувала водомети для розгону противників антикарантинної демонстрації у Франкфурті-на-Майні.

Про це повідомила у Twitter пресслужба правоохоронних органів міста.

Повідомляється, що сотні демонстрантів, які виступають проти обмежень у суспільному житті, зібралися в центрі міста.

За словами правоохоронців, на акцію в цей день вийшли як ті, хто виступає проти введення обмежувальних заходів у країні, так і ті, хто їх підтримує.

Der Aufforderung, den #Goetheplatz/#Rathenauplatz zu verlassen, wurde nicht nachgekommen.



Es kommt aktuell zum Wasserwerfereinsatz, um den Platz zu räumen.



//#ffm1411 — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) November 14, 2020

Під час демонстрації учасники акції нападали на правоохоронців, повідомляє Deutsche Welle.

Крім того, вони нехтували заходами щодо профілактики поширення вірусу: не дотримувалися соціальної дистанції і не носили захисні маски.

Поліція вимагала завершити акцію і закликала людей розійтися, погрожуючи в разі непокори застосувати водомети. Однак активісти не підкорилися вимогам.

Nun setzt die @Polizei_Ffm ihre Wasserwerfer auch gegen „Querdenker“ ein, die sich zuvor weigerten den zentralen Goetheplatz zu verlassen. #ffm1411 pic.twitter.com/xuRKLXTDJG — julius geiler (@glr_berlin) November 14, 2020

Polizei geht mit unverhältnismäßiger Gewalt gegen Antifa vor. #ffm1411 pic.twitter.com/yAfJymKf8Q — Dżesika Ramsch (@BeigeBionda) November 14, 2020

«Довелося застосувати водомет, щоб розчистити площу», - пояснили правоохоронці.

Також вони використовували кийки.

Нагадаємо, 2 листопада Німеччина ввела жорсткі обмеження через зростання захворюваності на коронавірус. В країні, зокрема, заборонили роботу ресторанів, барів та кінотеатрів, а в громадських місцях не можна збиратися великими компаніями.

Крім того, Німеччина змінила карантинні правила для тих, хто в'їжджає на її територію з країн, де несприятлива епідемічна ситуація. Зокрема, Німеччина скоротила термін обов'язкової самоізоляції.

До слова, Австрія не грається в «карантин на вихідних»: уряд запровадив жорсткий локдаун з 17 листопада.

Як повідомлялося, з 16 листопада Греція через коронавірус закриває школи та дитсадки.

Франція готується «жити з коронавірусом» до літа 2021 року.