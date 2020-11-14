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    У світі

    У Німеччині противників карантину розігнали водометом

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    У Німеччині противників карантину розігнали водометом - У Німеччині противників карантину розігнали водометом
    У Німеччині противників карантину розігнали водометом
    Фото: Reuters

    Під час демонстрації учасники акції нападали на правоохоронців

    Поліція ФРН застосувала водомети для розгону противників антикарантинної демонстрації у Франкфурті-на-Майні.

    Про це повідомила у Twitter пресслужба правоохоронних органів міста.

    Повідомляється, що сотні демонстрантів, які виступають проти обмежень у суспільному житті, зібралися в центрі міста.

    За словами правоохоронців, на акцію в цей день вийшли як ті, хто виступає проти введення обмежувальних заходів у країні, так і ті, хто їх підтримує.

    Під час демонстрації учасники акції нападали на правоохоронців, повідомляє Deutsche Welle.

    Крім того, вони нехтували заходами щодо профілактики поширення вірусу: не дотримувалися соціальної дистанції і не носили захисні маски.

    Поліція вимагала завершити акцію і закликала людей розійтися, погрожуючи в разі непокори застосувати водомети. Однак активісти не підкорилися вимогам.

    «Довелося застосувати водомет, щоб розчистити площу», - пояснили правоохоронці.

    Також вони використовували кийки.

    Нагадаємо, 2 листопада Німеччина ввела жорсткі обмеження через зростання захворюваності на коронавірус. В країні, зокрема, заборонили роботу ресторанів, барів та кінотеатрів, а в громадських місцях не можна збиратися великими компаніями.

    Крім того, Німеччина змінила карантинні правила для тих, хто в'їжджає на її територію з країн, де несприятлива епідемічна ситуація. Зокрема, Німеччина скоротила термін обов'язкової самоізоляції.

    До слова, Австрія не грається в «карантин на вихідних»: уряд запровадив жорсткий локдаун з 17 листопада.

    Як повідомлялося, з 16 листопада Греція через коронавірус закриває школи та дитсадки.

    Франція готується «жити з коронавірусом» до літа 2021 року.

    Теги: Німеччина Twitter поліція час коронавірус
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