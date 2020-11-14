У Німеччині противників карантину розігнали водометом
Під час демонстрації учасники акції нападали на правоохоронців
Поліція ФРН застосувала водомети для розгону противників антикарантинної демонстрації у Франкфурті-на-Майні.
Про це повідомила у Twitter пресслужба правоохоронних органів міста.
Повідомляється, що сотні демонстрантів, які виступають проти обмежень у суспільному житті, зібралися в центрі міста.
За словами правоохоронців, на акцію в цей день вийшли як ті, хто виступає проти введення обмежувальних заходів у країні, так і ті, хто їх підтримує.
Der Aufforderung, den #Goetheplatz/#Rathenauplatz zu verlassen, wurde nicht nachgekommen.— Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) November 14, 2020
Es kommt aktuell zum Wasserwerfereinsatz, um den Platz zu räumen.
//#ffm1411
Під час демонстрації учасники акції нападали на правоохоронців, повідомляє Deutsche Welle.
Крім того, вони нехтували заходами щодо профілактики поширення вірусу: не дотримувалися соціальної дистанції і не носили захисні маски.
#Goetheplatz #Frankfurt #ffm1411— Kurt Heldmann (@heldmann) November 14, 2020
Jetzt ist es vorbei mit der Liebe bei den Querdenkern. pic.twitter.com/OOzT3h6DCn
Поліція вимагала завершити акцію і закликала людей розійтися, погрожуючи в разі непокори застосувати водомети. Однак активісти не підкорилися вимогам.
Nun setzt die @Polizei_Ffm ihre Wasserwerfer auch gegen „Querdenker“ ein, die sich zuvor weigerten den zentralen Goetheplatz zu verlassen. #ffm1411 pic.twitter.com/xuRKLXTDJG— julius geiler (@glr_berlin) November 14, 2020
Polizei geht mit unverhältnismäßiger Gewalt gegen Antifa vor. #ffm1411 pic.twitter.com/yAfJymKf8Q— Dżesika Ramsch (@BeigeBionda) November 14, 2020
«Довелося застосувати водомет, щоб розчистити площу», - пояснили правоохоронці.
Також вони використовували кийки.
Нагадаємо, 2 листопада Німеччина ввела жорсткі обмеження через зростання захворюваності на коронавірус. В країні, зокрема, заборонили роботу ресторанів, барів та кінотеатрів, а в громадських місцях не можна збиратися великими компаніями.
Крім того, Німеччина змінила карантинні правила для тих, хто в'їжджає на її територію з країн, де несприятлива епідемічна ситуація. Зокрема, Німеччина скоротила термін обов'язкової самоізоляції.
До слова, Австрія не грається в «карантин на вихідних»: уряд запровадив жорсткий локдаун з 17 листопада.
Як повідомлялося, з 16 листопада Греція через коронавірус закриває школи та дитсадки.