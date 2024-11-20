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У Великому Бар'єрному рифі через шторми та спеку загинула велика кількість коралів

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Великому Бар'єрному рифі через шторми та спеку загинула велика кількість коралів
Рифи на півночі Великого Бар'єрного рифу зазнали суттєвих втрат коралового покриву
фото з відкритих джерел

Покриття рифів значно змінилось після засухи та інших кліматичних явищ

Нещодавні дослідження показали, що коралові рифи на півночі Великого Бар'єрного рифу зазнали значних втрат через спекотне літо, два циклони та масштабні повені. Про це повідомляє «The Guardian».

За даними Австралійського інституту морських наук, у результаті наймасштабнішого знебарвлення коралів в історії рифу, в районі Куктауна та острова Лізард втрачено понад третину живих твердих коралів. Це найбільше скорочення за 39 років спостережень.

Дослідження охопило 19 рифів між Кернсом і Куктауном. На 12 з них падіння коралового покриву становило від 11% до 72%. Це перша офіційна оцінка після минулого літа, коли тепловий стрес знебарвив понад 70% коралів на планеті, торкнувшись рифів у понад 70 країнах. Основною причиною втрат стала зміна клімату, що спричинила тепловий стрес. Однак також вплинули два циклони і повені, коли прісна вода потрапляла у води рифів. Найсильніший тепловий стрес минулого літа спостерігався в південній частині рифу.

Науковці зазначають, що певні види коралів збереглися краще за інші, а рифи зовнішнього шельфу постраждали значно менше. Зараз більшість рифів мають помірний рівень коралового покриву – від 10% до 30%.

Масове знебарвлення коралів раніше вважалося рідкісним явищем, але з кінця 1990-х років воно стало регулярним і нині повторюється майже раз на два роки. Масове знебарвлення 2024 року стало п'ятим із 2016 року.

«Великий Бар'єрний риф може відновлюватися, але його стійкість має межі, – зазначив Річард Лек, керівник відділу океанів Всесвітнього фонду природи Австралії. – Він не може витримувати постійні удари. Австралія повинна зобов’язатися скоротити викиди на федеральному рівні щонайменше на 90% від рівня 2005 року до 2035 року, припинити затвердження нових проєктів видобутку викопного палива і підтримати глобальні ініціативи щодо поступової відмови від використання всіх видів викопного палива».

До слова, танення полярних льодів, спричинене глобальним потеплінням, змінює швидкість обертання Землі та збільшує тривалість дня. Про це йдеться в американському науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, яке цитує CNN.

Нагадаємо, дослідники з Університетського коледжу Лондона виявили, що тепла течія Гольфстрім, що рухається вздовж східного узбережжя Північної Америки та через Атлантичний океан до Європи, може бути особливо чутливою до змін клімату. Нове дослідження показує, що глобальне потепління може спричинити його зникнення, що призведе до зниження температури в Європі на 15 °C.

Раніше речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що бойові дії в Україні, можливо, можуть бути одним із додаткових факторів впливу на погодні умови, однак наразі цей вплив оцінюється не надто високо.

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Теги: Австралія стрес екологія природа клімат засуха

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