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Президент зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Президент зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку
Зеленський представив План стійкості у Верховній Раді
фото: Офіс президента України

Охочим боронити державу, які не досягли мобілізаційного віку, пропонуватимуться контракти з мотиваційним пакетом

Наразі влада не збирається знижувати мобілізаційний вік. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді, якого з зали парламенту цитує народний депутат Олексій Гончаренко.

«Не збираємось знижувати мобілізаційний вік, але запропонуємо контракти з мотиваційним пакетом тим, хто не досяг мобілізаційного віку», – зауважив глава держави.

За його словами, Міноборони і військове командування повинні представити для суспільства нову систему контрактів про службу в ЗСУ для громадян, які не досягли віку мобілізації, але хочуть себе проявити. Контракти будуть мати мотиваційну складову.

Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості. Він складається з 10 пунктів. На представлення Плану стійкості прийшов головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник ГУР Кирило Буданов, секретар РНБО та весь уряд.

До слова, Зеленський оприлюднив відео до тисячного дня вторгнення російських загарбників в Україну. У відеоролику зібрано ключові моменти боротьби народу України проти російських загарбників.

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Теги: парламент мобілізація Верховна Рада Володимир Зеленський військовозобов'язаний воєнний стан

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