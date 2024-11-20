Американська компанія приймає ставки на ймовірність ядерного вибуху

Тоталізатор, який передбачив перемогу Трампа, запустив нове голосування

У США компанія Polymarket, яка свого часу спрогнозувала перемогу Дональда Трампа на президентських виборах, почала приймати ставки на ймовірність ядерного вибуху до кінця 2024 року. Йдеться не про тотальну ядерну війну чи обмежений конфлікт, а лише про сам факт вибуху. На цей момент уже зроблено ставок на значну суму.

Як повідомляють західні ЗМІ, відповідний тоталізатор доступний на сайті компанії. Умовою виграшу є здійснення однієї з таких подій:

цілеспрямований ядерний удар (тип ядерної зброї не має значення);

ядерне випробування (тип ядерної зброї не має значення);

випадковий ядерний вибух.

При цьому невдалі запуски, імітації застосування ядерної зброї та вибухи «брудних бомб» не враховуються. Зазначається, що загальна сума ставок на ймовірність ядерного вибуху вже досягла 1,6 мільйона доларів США.

До слова, прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков заявив, що використання західних ракет ЗСУ проти РФ може спричинити ядерну відповідь. Про це повідомляють росЗМІ.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 листопада, російський диктатор Володимир Путін підписав указ «Про затвердження основ державної політики Російської Федерації в області ядерного стримування». У документі йдеться, що стримування «потенційного противника від агресії проти Росії та її союзників» належить до числа найвищих державних пріоритетів.

Також сьогодні, 19 листопада, вперше ЗСУ завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США.