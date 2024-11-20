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Іспанія має намір легалізувати по 300 тисяч мігрантів щороку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Іспанія має намір легалізувати по 300 тисяч мігрантів щороку
Іспанія змінює політику щодо міграції
фото із відкритих джерел

Іспанія запроваджує нові імміграційні правила, щоб вирішити проблему нестачі робочої сили

Іспанська влада має намір проводити легалізацію до 300 тис. мігрантів на рік, щоб заповнити нестачу робочої сили в країні через старіння населення. Про це заявила міністр соціального забезпечення та міграції країни Ельма Саїс. Її слова цитує Economic Times.

«Іспанія має вибір між відкритою процвітаючою країною або закритою бідною країною. Ми обрали перше», – сказала вона.

За її словами, політика із залученням мігрантів триватиме три роки. Вона уточнила, що Іспанії потрібно за рік 250-300 тис. іноземних працівників, здатних сплачувати податки, з метою зберегти державу загального добробуту.

Нові заходи влади передбачають спрощення процедур для надання іммігрантам дозволів на проживання та роботу, що сприятиме отриманню іноземною робочою силою гарантованих трудових прав. Крім того, ті, хто шукає роботу, зможуть продовжити дію візи з трьох до 12 місяців. Іноземцям із навчальною візою дозволять працювати до 30 годин на тиждень.

ЗМІ зазначають, що економіка Іспанії – країни з населенням 48,9 млн – є найбільш зростаючою в ЄС. Цій тенденції сприяє приплив кваліфікованих мігрантів із країн Латинської Америки. За підрахунками рейтингового агентства Fitch Ratings Inc., в 2022 році в Іспанію в'їхало більше мігрантів, ніж за минуле десятиліття.

Проведені у жовтні опитування громадської думки показали, що 57% респондентів вважають нинішній рівень міграції до країни надто високим. 54% вважає, що реальна чисельність іммігрантів вища, ніж декларує влада.

До слова, якщо порівнювати з минулим роком рівень безробіття знизився як у єврозоні, так і в ЄС загалом. У вересні цього року найвищий рівень безробіття був в Іспанії – 11,2%. За нею слідує Греція з 9,3%, а потім Швеція (8,5%). У Словаччині рівень безробіття у вересні становив 5,2%, в Угорщині – 4,5%, а у Польщі – 2,9%.

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Теги: політика Іспанія економіка мігранти влада населення податки міністр

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