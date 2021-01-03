У Норвегії триває пошукова операція на місці масштабного зсуву ґрунту

П’ятеро людей залишаються зниклими безвісти

У Норвегії продовжується пошуково-рятувальна операція після великого зсуву ґрунту в ніч на 30 грудня, знайдені тіла п’яти із десяти людей, що зникли безвісти.

Про це повідомляє телерадіокомпанія NRK.

Першого загиблого знайшли в п’ятницю, поліція заявила, що це 31-річний Ейрік Гренолен. У суботу було виявлено ще три тіла і одне в неділю вранці.

П’ятеро людей залишаються зниклими після зсуву ґрунту у містечку Аск за 25 км від Осло.

У поліції наголошують, що досі говорять про рятувальну операцію. Це означає, що вони все ще шукають тих, хто вижив.

«Ми шукаємо там, де все ще віримо, що можемо знайти тих, хто вижив», – заявив представник пожежно-рятувальної служби Кеннет Ванген.

За даними пожежної служби, загалом у неділю пошуками на ділянці зсуву будуть займатися п’ять команд.

Крім того, Цивільна оборона розпочала відкачувати воду з дамби, яка протікає в зону зсуву.

Нагадаємо, 30 грудня 2020 року, у норвезькому селищі Джердрум стався масштабний зсув ґрунту, внаслідок чого постраждали щонайменше 10 людей, ще 8– вважаються зниклими безвісти.

Як повідомлялося, у ході рятувально-пошукових робіт на місці зсуву ґрунту в Норвегії знайдено тіло ще одного загиблого. Нині зниклими безвісти вважаються семеро осіб.