У Новій Зеландії заборонили продаж пластикових пакетів



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Під заборону потрапляють пластикові пакети товщиною менш як 70 мікрон

Поліетиленові відходи є не тільки одним з найпоширеніших, але і одним з найбільш стійких до розкладання видів сміття

У Новій Зеландії 1 липня набрала чинності заборона на продаж одноразових пластикових пакетів.

Про це повідомляє телеканал Television New Zealand.

«Завдяки обмеженням, які набрали чинності, все менше пластику потраплятиме в річки Нової Зеландії. Уразливість фауни нашої країни також зменшиться», - заявив помічник міністра з питань навколишнього середовища Нової Зеландії Юдженією Сейдж.

Згідно з новими правилами, під заборону потрапляють пластикові пакети товщиною менш як 70 мікрон.

Веллінгтон узаконив ці заходи після того, як 65 тисяч чоловік підписали петицію на користь введення заборони на використання поліетиленових пакетів.

Поліетиленові відходи є не тільки одним з найпоширеніших, але і одним з найбільш стійких до розкладання видів сміття: у ґрунті термін їх розпаду становить від 100 до 500 років. Особливо згубно подібні відходи впливають на морську фауну.

Нагадаємо, у ЄС перестануть використовувати одноразовий пластиковий посуд з 2021 року.

Джерело: Кореспондент.net