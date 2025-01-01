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У новорічну ніч Брюссель охопив хаос: затримано понад сотню людей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У новорічну ніч Брюссель охопив хаос: затримано понад сотню людей
У новорічну ніч в столиці Бельгії згоріло щонайменше 60 автомобілів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Заворушення спалахнули, попри низку заходів влади, спрямованих на боротьбу зі злочинністю у новорічну ніч

Брюссель у новорічну ніч зіштовхнувся з масовими безладами. Зокрема, порушники громадського порядку спалили десятки автомобілів та атакували коктейлями «Молотова» службу екстреної допомоги. Про це повідомляє Politico.

Правоохоронці затримали 159 осіб у Брюсселі з вечора вівторка до ранку середи і відреагували на понад 1,7 тис. викликів по всьому місту. Більшість заворушень були у західних і південних районах міста, зокрема у комунах Моленбек та Андерлехт.

Так, у новорічну ніч згоріло щонайменше 60 автомобілів, тоді як пожежників, які намагалися загасити полум’я, закидали камінням та коктейлями «Молотова».

«Це було справжнє божевілля. Ми були там, щоб допомогти, а в нас кидали коктейлі Молотова», – сказав речник пожежної служби Брюсселя Вальтер Деріу.

Опівночі у Брюсселі запустили феєрверки попри заборону на використання піротехніки у місті. Рано вранці у середу, 1 січня, в центрі бельгійської столиці люди продовжували запускати сигнальні ракети і петарди, а в комуні Іксель мотоцикліст запустив феєрверк у перехожих.

У другому за величиною місті Бельгії Антверпені також сталися заворушення і пожежі. Там поліція затримала 49 осіб.

Як зазначається, безлади спалахнули, попри низку заходів влади, спрямованих на боротьбу зі злочинністю у новорічну ніч. Серед них – комендантська година для осіб молодше 16 років в Андерлахті, перше в історії об’єднання шести поліцейських зон Брюсселя під центральним командуванням і залучення сотень додаткових офіцерів.

Нагадаємо, у новорічну ніч студенти, які понад місяць блокують аудиторії університетів у Белграді, пройшли протестною ходою, перекривши рух від будівлі парламенту Сербії до Студентської площі, що розташована трохи більше ніж за кілометр. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Крім Белграда, такі ж акції протесту були організовані в трьох університетських центрах Сербії: Новому Саді, Ниші та Крагуєваці. Тисячі громадян на заклик студентської спільноти приєдналися до студентської ходи в Белграді, а потім і до акції «15 хвилин мовчання». Учасники протесту зустріли 2025 рік, мовчки стоячи на Студентській площі. Таким чином вони віддали шану жертвам трагедії в Новому Саді.

До слова, у місті Сукайлабія, розташованому неподалеку від Хами в центральній Сирії, невідомі підпалили головну різдвяну ялинку. Через це спалахнули протести з закликами до влади захистити нацменшини в країні.

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Теги: новорічні свята Бельгія Брюссель автомобіль

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