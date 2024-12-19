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Президентка Єврокомісії отримала ворогів у столицях ЄС – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Президентка Єврокомісії отримала ворогів у столицях ЄС – Politico
Деякі лідери закликали нового президента Європейської ради Антоніу Коста вплинути на фон дер Ляєн
фото із відкритих джерел

Politico: у Європі роздратовані авторитаризмом глави Єврокомісії фон дер Ляйєн

Європейські столиці роздратовані через ухвалення головою Єврокомсії Урсулою фон дер Ляйєн важливих рішень, пише Politico. За даними журналістів, її авторитаризм обурює країни ЄС.

«Лідери деяких держав закликали нового керівника Євроради Антоніу Кошту «приборкати» фон дер Ляйєн. Фон дер Ляйєн пішла далі, ніж будь-який інший голова Єврокмісії в інтерпретації її мандата, і зовсім недавно це відбилося у рішенні щодо MERCOSUR (спільний ринок країн Південної Америки, економічна та політична угода між Аргентиною, Бразилією, Уругваєм, Парагваєм – «Главком»)», – зізнався один із дипломатів, який побажав залишитися анонімним.

«Роздратування зростає серед високопоставлених дипломатів ЄС, які, як очікується, обговорять нещодавні односторонні кроки голови Європейської комісії», – пишуть журналісти. 

Йдеться зокрема про торгову угоду про вільну торгівлю ЄС із країнами Південноамериканського спільного ринку. Інший дипломат додав, що розмова на останньому саміті у 2024 році піде про фон дер Ляйєн і про те, як далеко може зайти голова Єврокомісії. Зустріч уперше відбудеться під головуванням голови Євроради.

Як кажуть журналісти, це далеко не перший випадок, коли фон дер Ляєн виступає проти однієї з двох великих європейських столиць Берліна та Парижа. На початку цього року Брюссель ввів мита на імпорт китайських електромобілів, що Берлін відверто не схвалював. 

«Під час свого першого п’ятирічного терміну президентство фон дер Ляєн заслужила репутацію людини, яка приймала односторонні рішення, перевищувала власну посадову інструкцію та позбавляла лідерів ЄС участі в ухваленні рішень щодо таких ключових питань, як санкції проти Росії», – нагадало Politico.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленький та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч у Брюсселі 19 грудня. Зеленський заявив, що основними темами розмови стали переговорний процес щодо вступу України до ЄС та використання заморожених російських активів.

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Теги: Європа Урсула фон дер Ляєн авторитаризм Берлін президент Брюссель ринок імпорт санкції

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