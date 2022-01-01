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    У новорічну ніч у Франції спалили майже 900 машин

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    У новорічну ніч у Франції хулігани спалили понад 870 автомобілів - У новорічну ніч у Франції спалили майже 900 машин
    У новорічну ніч у Франції хулігани спалили понад 870 автомобілів

    Ніч була «звичайною» за кількістю знищених машин та поранених поліцейських, зазначають французькі поліцейські

    У новорічну ніч у Франції зловмисники спалили 874 машини, повідомив голова французького МВС Жеральд Дарманен у Twitter.

    За даними поліції, загалом було затримано близько 440 людей.

    Дарманен подякував поліцейським, які займалися охороною правопорядку у новорічну ніч.

    За інформацією секретаря національної незалежної спілки комісарів поліції Матьє Вале, по всій країні було мобілізовано близько 127 тис. поліцейських та пожежників. Він зазначив, що ніч була «звичайною» за кількістю знищених машин та поранених поліцейських.

    За даними минулого року, у Франції спалили 861 машину на Новий рік.

    Ці цифри про підпали машин не фігурували в релізі МВС країни про події новорічної ночі у зв'язку з тим, що глава відомства Жеральд Дарманен направив префектам листа з вимогою не повідомляти ці дані на місцевому рівні, «щоб уникнути будь-яких елементів змагання» за кількістю підпалів.

    Теги: МВС машини Twitter
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    У новорічну ніч у Франції спалили майже 900 машин