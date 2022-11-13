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У Новосибірську написали донос на дитячий спектакль, бо принцесу грає чоловік

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Новосибірську написали донос на дитячий спектакль, бо принцесу грає чоловік
Росіян обурив дитячий спектакль
фото: Telegram-канал Baza

Постановку було вирішено негайно перевірити на «пропаганду ЛГБТ»

У Новосибірську написали донос на дитячий спектакль «Принцеса і людожер». Принцесу там має грати чоловік. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Про донос каналу повідомила режисер постановки Поліна Кардимон. Скаржників обурив той факт, що принцесу у виставі 6+ гратиме «мужик із вусами». Повз такий кричущий факт чиновники місцевого мінкульту (куди скерували скаргу) пройти вже не могли. Постановку було вирішено негайно перевірити на «пропаганду ЛГБТ».

У Новосибірську написали донос на дитячий спектакль, бо принцесу грає чоловік фото 1

Цікаво, що взагалі у спектаклі немає жодної актриси: всього в ньому 4 актори – 2 головних та їхні клони, які виконують ролі всіляких персонажів і в тому числі принцеси.

Нагадаємо, Роскомнагляд повідомив про 144 835 «звернень громадян» за перше півріччя 2022 року. Більшість доносів пов'язана з війною в Україні – росіяни скаржилися на «фейки» про дії російських військових та «проукраїнську пропаганду». 

 

Теги: спектакль чоловік

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