У Новосибірську написали донос на дитячий спектакль, бо принцесу грає чоловік

Постановку було вирішено негайно перевірити на «пропаганду ЛГБТ»

У Новосибірську написали донос на дитячий спектакль «Принцеса і людожер». Принцесу там має грати чоловік. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Про донос каналу повідомила режисер постановки Поліна Кардимон. Скаржників обурив той факт, що принцесу у виставі 6+ гратиме «мужик із вусами». Повз такий кричущий факт чиновники місцевого мінкульту (куди скерували скаргу) пройти вже не могли. Постановку було вирішено негайно перевірити на «пропаганду ЛГБТ».

Цікаво, що взагалі у спектаклі немає жодної актриси: всього в ньому 4 актори – 2 головних та їхні клони, які виконують ролі всіляких персонажів і в тому числі принцеси.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Роскомнагляд повідомив про 144 835 «звернень громадян» за перше півріччя 2022 року. Більшість доносів пов'язана з війною в Україні – росіяни скаржилися на «фейки» про дії російських військових та «проукраїнську пропаганду».