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Росіяни стали писати більше доносів: промовиста статистика

Надія Клочко
glavcom.ua
Росіяни стали писати більше доносів: промовиста статистика
Найбільше доносів від росіян надійшло у березні
фото з відкритих джерел

Кількість доносів, поданих росіянами, у 2022 році суттєво зросла

Роскомнагляд повідомив про 144 835 «звернень громадян» за перше півріччя 2022 року. Більшість доносів пов'язана з війною в Україні – росіяни скаржилися на «фейки» про дії російських військових та «проукраїнську пропаганду». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Найбільше доносів надійшло в березні – 10 323 звернення, що вище за показники минулого року майже вчетверо. При цьому у річному вимірі кількість доносів зросла на чверть.

З початком повномасштабної війни в Росії часто порушують адміністративні та кримінальні справи про «дискредитацію армії» та «фейки». Наприклад, петербурзька художниця та активістка Саша Скочиленко зараз перебуває у СІЗО за те, що заміняла цінники у магазині на антивоєнну агітацію, а донесла на неї пенсіонерка.

Є випадки доносів близьких родичів один на одного. Так, мешканець Підмосков'я написав донос у поліцію на дружину, бо та критикувала війну, а москвичка донесла на свого сина за ухилення від військової служби.

У серпні чоловік у Підмосков'ї написав донос сам на себе. Він розповів, що п'яний розмалював стіну будинку синьою та жовтою фарбами та написав «Ні війні». Потім нібито «усвідомив провину» та вирішив здатися поліції.

Нагадаємо, раніше у Росії колишнього мера Єкатеринбург Євгена Ройзмана затримала поліція, у його помешканні провели обшуки. Проти нього порушено справу через «публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання збройних сил РФ» (ст. 280.3 КК РФ). Регіональний політик критикував Кремль за війну в Україні, за що уже отримав декілька штрафів.

Раніше співробітники поліції у Москві затримали відомого російського опозиціонера, депутата Красносільського муніципального округу РФ Іллю Яшина. Басманний суд Москви відправив за ґрати депутата Московського муніципального округу Красносельського Іллю Яшина за звинуваченням у поширенні «фейків» про російську армію. Причиною переслідування стали заяви Яшина про вбивства в Бучі.

Також суд Москви засудив муніципального депутата Олексія Горінова до семи років позбавлення волі за поширену інформацію про дії російських збройних сил. Це перший вирок в Росії за цією статтею. 

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Теги: росія війна

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