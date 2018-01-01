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    У Парижі затонула житлова баржа

    В річці Сені піднявся рівень води і, як наслідок, судно опинилося на затопленій набережній
    У столиці Франції Парижі поблизу мосту Аустерліц затонула житлова баржа «Луїза Катерина». Про це повідомляє Ouest France. Зазначається, що в річці Сені піднявся рівень води і, як наслідок, судно опинилося на затопленій набережній. Так, коли баржу відбуксирували на початкове місце, вона затонула через 15 хвилин. Припускають, що під
    • Сьогодні, 05:58
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    Житлова баржа &laquo;Луїза Катерина&raquo;
    Фото: Reuters
    Житлова баржа «Луїза Катерина»

    В річці Сені піднявся рівень води і, як наслідок, судно опинилося на затопленій набережній

    У столиці Франції Парижі поблизу мосту Аустерліц затонула житлова баржа «Луїза Катерина».

    Про це повідомляє Ouest France.

    Зазначається, що в річці Сені піднявся рівень води і, як наслідок, судно опинилося на затопленій набережній.

    Так, коли баржу відбуксирували на початкове місце, вона затонула через 15 хвилин. Припускають, що під час буксирування судно було пошкоджено, але через повінь оцінити збиток поки не можна.

    Нагадаємо, 9 лютого у Парижі через негоду закрили Ейфелеву вежу.

    Наприкінці січня у річці Сена на території Парижа рівень води досяг свого піку, сім станцій метро у центрі міста закрили до 5 лютого. 

    Нагадаємо, що 23 січня у Парижі через зливи Сена вийшла з берегів і затопила вулиці.

    Через негоду було евакуйовано 1500 людей, без світла залишилися понад тисяча домогосподарств.

    метро
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