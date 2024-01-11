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У Підмосковʼї спалахнула масштабна пожежа на полімерному заводі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Підмосковʼї спалахнула масштабна пожежа на полімерному заводі
фото: скріншот

Завод, на якому виникла пожежа, входить до топ-10 російських виробників

У Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа. Горів завод із виробництва полімерної продукції. Про це повідомило Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ.

«У селищі Обухово горить покрівля цеху з виробництва полімерної продукції на 8000 квадратних метрів», – йдеться у повідомленні.

До прибуття пожежників персонал самостійно вийшов надвір. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місці працювали понад 100 фахівців та 33 одиниці техніки. Пожежу вдалося ліквідувати через дві години. 

Завод «Поліком», на якому виникла пожежа, спеціалізується на виробництві термопластичних компаундів та композиційних матеріалів для таких напрямків, як будівництво, автомобілебудування, побутова техніка, взуттєва промисловість, медична та харчова промисловість. Входить до топ-10 російських виробників.

Нагадаємо, у ніч проти 8 січня спалахнула сильна пожежа в Петербурзі – на південному сході міста горять склади на площі понад 4000 квадратних метрів.

Раніше повідомлялося, що уночі 1 січня на заході Москви загорівся ангар із дизельним паливом. 

Пожежа охопила двоповерхову металеву будівлю з прибудовою на території гірськолижного комплексу «Лата Трек» на Рубльовському шосе. Зазначається, що там зберігалася велика кількість дизельного палива.

Читайте також: Металургійні підприємства у Росії накрила хвиля пожеж – Reuters
Теги: Москва росія завод промисловість пожежа

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