У Підмосков'ї прогриміли вибухи

Сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник у Подольську, який начебто летів на Москву

У ніч проти 18 січня у місті Подольськ Московської області РФ пролунали вибухи. росіяни заявляють про нібито збиття дрона, який летів в напрямку російської столиці. Про це повідомляє мер Москви Сергій Собянін.

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Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник у Подольську, який начебто летів на Москву.

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Раніше повідомлялося, що міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило, що протягом ночі 17 січня чергові засоби ППО нібито знищили п'ять і перехопили три українських безпілотники над Воронезькою областю. Крім того, ще чотири БПЛА нібито перехоплено над територією Білгородської області.

У ніч на 15 січня над Курськом і районом нібито спрацювала російська ППО.

Як повідомлялося, губернатор Калузької області (Росія) Владислав Шапша заявив, що у четвер, 11 січня, рано-вранці над насосною станцією в Калузі вибухнув безпілотник.

«Внаслідок вибуху будівля отримала пошкодження. Займань та постраждалих немає», – написав губернатор у телеграм-каналі.

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Крім того, губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що у ніч на 11 січня російські засоби ППО нібито збили два українських безпілотники над Ростовською областю.

У ніч на 10 січня російські засоби ППО нібито збили український безпілотник літакового типу над Саратовською областю. Губернатор області Роман Бусаргін повідомив, що безпілотник намагався атакувати Енгельський район.