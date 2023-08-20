Масштабна пожежа у російському Підмосков'ї, горить склад (відео)

Загоряння виникло в середині складу, туди не можуть дістатися пожежники

У російському Підмосков'ї сьогодні, 20 серпня, спалахнула масштабна пожежа. Загорівся склад з товарами. Про це повідомляють росЗМІ.

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Пожежа спалахнула на складі магазину Ozon у місті Подольськ неподалік від Москви. Вогонь охопив 375 кв м території.

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Загоряння виникло в середині складу, туди не можуть дістатися пожежники. Рятувальники присвоїли пожежі третій ранг, на місці інциденту працює вертоліт. Всіх співробітників складу евакуювали.

За даними ЗМІ, на складі палають замовлення росіян.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня у Курську (РФ) пролунав вибух на вокзалі, попередньо через попадання в будівлю безпілотника. Також потужна пожежа спалахнула у вантажному терміналі порту в Новоросійську. За даними росЗМІ, спалахнули дерев'яні палети на площі 1300 м².