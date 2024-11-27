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У США арештовано чоловіка, який погрожував убити Трампа та його родину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У США арештовано чоловіка, який погрожував убити Трампа та його родину
Трампу та його родині могла загрожувати небезпека
фото із відкритих джерел

ABC News: В Арізоні заарештували чоловіка, який нібито погрожував вбити Трампа

Федеральна влада США заарештувала жителя Арізони Мануеля Тамайо-Торреса після того, як він, ймовірно, розмістив в інтернеті відеоролики з погрозами на адресу обраного президента Дональда Трампа та його родини. Про це пише видання ABC News.

У обвинувальних документах Трамп згадується як «особа 1» при цьому йдеться, що Тамайо-Торрес робив «розпливчасті, але прямі погрози» на його адресу.

В одному з відеороликів Тамайо-Торрес сказав: «Ти помреш... Уся твоя родина помре... Я збираюся зробити дірку в твоєму обличчі». Це відео стало частиною численних та безладних записів, які він розміщував майже щодня, стверджуючи, що «особа 1» викрав і продав його дітей.

Досі залишається незрозуміло, чи має Тамайо-Торрес дітей. На початку листопада він опублікував відео, де погрожував «особі 1», тримаючи в руках зброю, схожу на AR 15 (назва напівавтоматичних гвинтівок, заснованих на конструкції Colt AR–15, – «Главком») із магазином на 30 набоїв. В іншому відео, яке було записано 23 серпня під час мітингу Трампа, він стверджував, що нібито став свідком викрадення своєї доньки.

Тамайо-Торрес звинувачується в погрозах президенту, а також у надаванні неправдивих свідчень при купівлі вогнепальної зброї. 2003 року його було засуджено за напад у Сан-Дієго, що забороняє йому володіти зброєю згідно із законом.

Раніше Райана Уеслі Руту звинуватили в замаху на вбивство кандидата в президенти США Дональда Трампа, яке сталося 15 вересня цього року. Зазначається, що Райана Уеслі Рута було звинувачено у двох федеральних злочинах, пов'язаних з вогнепальною зброєю. Нові звинувачення, які містяться в обвинувальному висновку з п'яти пунктів, відображають думку Міністерства юстиції.

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Теги: Дональд Трамп напад викрадення чоловік влада відео погрози

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