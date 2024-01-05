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Металургійні підприємства у Росії накрила хвиля пожеж – Reuters

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Металургійні підприємства у Росії накрила хвиля пожеж – Reuters
Пожежі сталися не тільки на діючих заводах, а й на тих, що тільки будуються
фото з відкритих джерел

Останнім спалахнув завод, який має стати найбільшим у світі з виробництва міді

Останніми місяцями виробників металів у РФ накрила хвиля пожеж, зокрема, однією з останніх стала пожежа на поки що не запущеному заводі «Удокан» у Забайкаллі. Він має стати найбільшим у Росії та світі мідним проєктом, пише Reuters.

«Останніми місяцями російські виробники металів постраждали від цілої хвилі пожеж, зокрема на алюмінієвому заводі та цинковому руднику», – йдеться у публікації.

Зазначається, що такі пожежі в умовах санкцій створюють проблеми для Росії в пошуках гірничо-збагачувального обладнання, необхідного для заміни пошкодженої техніки. Горять не тільки вже діючі підприємства, а й ті, які тільки перебувають у проєкті – наприклад, 30 грудня пожежа пошкодила один із корпусів поки що не запущеного заводу у Забайкаллі.

Агентство повідомило, що нібито під час будівельних робіт загорівся майбутній цех екстракції. Компанія «Удоканська мідь», оператор проєкту, відмовилася коментувати, чи призведе пошкодження до затримки початку виробництва катодної міді на заводі – там лише заявили, що досі оцінюють збитки.

«Удоканська мідь» планувала запустити гідрометалургійний завод у другому кварталі 2024 року і виробляти до 135 тис т катодної міді та мідного концентрату на рік. Варто додати, що компанія перебуває під санкціями Заходу.

До слова, 4 січня на Високовольтному проїзді в Москві спалахнула підстанція. Мешканці понад 20 багатоповерхових будинків залишилися без тепла та світла. Температура всередині квартир опустилася до 10-15 градусів тепла в історичні для столиці морози. Вчора у Москві було 24 градуси морозу.

Теги: пожежа завод росія

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