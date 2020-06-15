Після повернення з Польщі самоізоляцію проходити не потрібно, – МОЗ



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Проходити обсервацію після повернення з Польща не треба

Польща входить до «зеленої зони»

Українцям після повернення з Польщі не потрібно проходити самоізоляцію, бо ця країна входить до «зеленої зони». Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Згідно з рішенням уряду, до «зеленої зони» відносяться країни, де кількість активних випадків коронавірусу на 100 тисяч населення менша 40.

«Польща входить до країн, які входять до зеленої зони. Тобто не є необхідним проходити обсервацію після повернення з неї», - сказав Степанов.

Нагадаємо, з понеділка, 15 червня, відновиться міжнародне авіасполучення у 13 українських аеропортах. 12 червня 2020 року, уряд прийняв постанову № 477, якою виключив з переліку тимчасово закритих пунктів пропуску 15 міжнародних аеропортів.

Прикордонний контроль на ділянках польського кордону скасовано в ніч на суботу, 13 червня. Ще напередодні припинилися перевірки на литовсько-польському кордоні, а вже з суботи опівночі скасування обмежень поширили на кордон з Німеччиною, Чехією та Словаччиною.