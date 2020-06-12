В Польщі оприлюднили правила щодо проходження обов’язкового карантину після приїзду з України



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У Польщі назвали винятки щодо карантину після перетину зовнішнього кордону

У Польщі скасовують обмеження під час руху на внутрішньому кордоні з країнами ЄС

У Польщі офіційно опублікували зміни до постанови про скасування обмеження руху на внутрішньому кордоні з країнами ЄС і винятки з карантину після перетину зовнішнього кордону.

Відповідно до нових правил, скасовують обмеження під час руху на внутрішньому кордоні – з країнами Європейського Союзу; названо також ряд винятків у справі звільнення від проходження обов’язкового 14-денного карантину для осіб, котрі приїжджають до Польщі з України, Білорусі та Росії. Про це повідомляє Польське радіо.

Опубліковані у п’ятницю поправки до указу від 13 березня у справі тимчасової зупинки або обмеження прикордонного руху у визначених пунктах пропуску, скасовують обмеження в русі на кордонах з Німеччиною, Чехією, Литвою, Словаччиною, а також обмеження у пунктах пропуску в аеропортах та морських портах.

Згідно із документом, обмеження у пунктах переходу з Литвою скасовані від п’ятниці, натомість інші правила постанови набудуть чинності у суботу.

Відповідно до змінених правил, через зовнішній кордон – з Україною, Білоруссю та Росією – до Польщі можуть в’їхати громадяни Польщі, а також іноземці, котрі є чоловіком/дружиною, дітьми громадян Польщі або залишаються під їхнім постійним доглядом. В’їзд буде можливий також для іноземців з Картою поляка, а також для дипломатів та членів їхніх сімей.

Право на в’їзд матимуть також іноземці із дозволом на постійне або тимчасове перебування на території Польщі та іноземці, котрі мають право на працю у Польщі.

Перетнути кордон можуть також іноземці, котрі є водіями особистого та вантажного транспорту під час здійснення ділових поїздок, а також водії, котрі здійснюють перевезення у межах міжнародного дорожнього руху або міжнародного комбінованого руху, які подорожують транзитом через Польщу.

До Польщі через зовнішній кордон зможуть також в’їхати учні та студенти, котрі навчаються у країні, а також громадяни ЄС та держав-членів Європейської асоціації вільної торгівлі – сторони угоди про Європейський економічний простір (ЄЕП) або Швейцарської Конфедерації, а також їхні дружини/чоловіки і діти, котрі подорожують Польщею до місця проживання або перебування. Таку можливість матимуть також іноземці, котрі мають дозвіл на постійне перебування або дозвіл на перебування довгострокового резидента у цих державах спільно з дружиною/чоловіком і дітьми.

Згідно з поправками до урядового указу у справі встановлення обмежень, наказів та заборон у зв’язку зі станом епідемії надалі буде призупинений рух пасажирських потягів через зовнішній кордон. Особи, котрі в’їжджатимуть до Польщі через зовнішній кордон, повинні будуть надати на кордоні інформацію про адресу місця проживання або перебування на терені Польщі, де вони проходитимуть обов’язковий 14-денний карантин, а також номер контактного телефону.

Згідно з постановою, обов’язкового карантину під час перетину зовнішнього кордону Польщі не проходитимуть у межах виконання професійних обов’язків, зокрема: екіпажі літаків, рибалки та моряки, водії дорожнього транспорту або члени екіпажу потягів.

Крім того, обов’язковий карантин не повинні проходити особи, котрі перетинають зовнішній кордон з метою виконання праці у сільськогосподарському господарстві, що знаходиться з обох боків кордону, військові, поліцейські, прикордонники, митники, пожежники. Кордон без необхідності проходження карантину зможуть теж перетинати члени дипломатичних місій та консульств і члени їхніх сімей.

Карантин не проходитимуть теж іноземці, котрі перетинають зовнішній кордон і проїжджають Польщею до місця проживання на терені ЄС або країн Європейської асоціації вільної торгівлі, або мають дозвіл на постійне перебування чи дозвіл на перебування резидента у цих країнах.

До Польщі без проходження карантину через зовнішній кордон зможуть теж в’їхати учні та студенти, котрі навчаються у країні, але на кордоні вони повинні показати документи про те, що навчаються у Польщі.

Нагадаємо, з Києва до Варшави 7 червня вилетіли два чартерні рейси з українцями, найнятими на роботу польськими роботодавцями.